Schalke 04: Blaue Wand? Stadion-Umbau wird wohl vorangetrieben

Fünf von sieben Heimspielen in dieser Saison waren mit exakt 62.077 Zuschauern ausverkauft. Beim jüngsten Spiel gegen den SC Paderborn, das S04 mit 2:1 gewann, hätte man alles in allem wohl 100.000 Karten verkaufen können.

Der königsblaue Boom scheint derzeit keine Grenzen zu kennen. In der Zweitliga -Tabelle steht Schalke 04 ganz oben, und die Fans rennen dem Klub die Türen ein.

Als Tabellenführer der Zweiten Liga löst Schalke 04 einen lange nicht mehr erlebten Hype in Gelsenkirchen aus. Das könnte nun auch Folgen für das Stadion haben.

Angesichts dieser Zahlen ist es kein Wunder, dass gerade jetzt Meldungen auftauchen, wonach man in der Klub-Führung derzeit überlegt, die Kapazität der Veltins-Arena erhöhen.

Schalke 04: Kommen bald noch mehr Fans ins Stadion?

Wie die "Sport Bild" berichtet, prüfe der Verein gerade die Idee, den Stehplatz-Bereich der Schalke-Fans zu vergrößern. Dies könnte offenbar geschehen, indem die kleinen Sitzplatz-Bereiche links und rechts von der Nordkurve in Steh-Areale umgewandelt werden.

Demnach könnten dadurch aus etwa 800 Sitzplätzen ungefähr 2000 Stehplätze werden - somit hätte man das Fassungsvermögen um mehr als 1000 Plätze erweitert.

Die Planungen beziehen sich angeblich aber auch auf den Gäste-Bereich. Dort gibt es bislang immer mal wieder größere leere Flächen, weil nicht jeder Gastverein die 6000 zur Verfügung stehenden Plätze ausfüllt. Um diese leeren Plätze zu füllen, soll der Gästeblock in seinen Grenzen flexibel verschoben werden können.

So würde zwar die Stadion-Kapazität nicht noch weiter ausgebaut werden. Aber es könnten noch mehr Schalker Fans im Stadion untergebracht und damit die Zahl der ausverkauften Spiele weiter erhöht werden.