Sandro Wagner: Neuer Job nach Augsburg-Rauswurf?
- Veröffentlicht: 26.01.2026
- 17:46 Uhr
Nach nicht mal einem halben Jahr endete das Engagement von Sandro Wagner als Trainer beim FC Augsburg. Tut sich nun eine neue Chance im Ausland auf?
Nach nur zwölf Bundesliga-Spielen als Trainer des FC Augsburg musste Sandro Wagner als Trainer der Fuggerstädter Anfang Dezember 2025 schon wieder seinen Hut nehmen.
Nun könnte sich für den 38-Jährigen offenbar eine neue Option im Ausland ergeben.
Wie die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet, zählt Wagner zu den Kandidaten auf den Trainerjob beim amtierenden Meister FC Basel.
Der Klub, der aktuell auch in der Europa-League-Ligaphase vertreten ist, gab am Montag die Trennung vom bisherigen Trainer Ludovic Magnin bekannt.
FC Basel: Auch Svensson und Henriksen als Kandidaten gehandelt
Allerdings soll sich Basel dem Bericht nach neben Wagner noch mit zahlreichen, anderen Trainern beschäftigen.
So werden die ehemaligen Bundesliga-Trainer Bo Svensson und Bo Henriksen als Kandidaten gehandelt, ebenso wie der Schweizer Ex-Nationalspieler Stephan Lichtsteiner sowie Davide Ancelotti, Sohn von Carlo Ancelotti.
Der FC Basel konnte zuletzt nur zwei der zurückliegenden sieben Pflichtspiele gewinnen. Kurios allerdings: Bevor Magnin am Montag offiziell gefeuert wurde, gewann Basel einen Tag zuvor noch in der Liga mit 4:3 beim FC Zürich. Dennoch entschieden sich die Verantwortlichen zur Trennung vom früheren Bundesliga-Profi.