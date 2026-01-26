Nach nicht mal einem halben Jahr endete das Engagement von Sandro Wagner als Trainer beim FC Augsburg. Tut sich nun eine neue Chance im Ausland auf? Nach nur zwölf Bundesliga-Spielen als Trainer des FC Augsburg musste Sandro Wagner als Trainer der Fuggerstädter Anfang Dezember 2025 schon wieder seinen Hut nehmen. Nun könnte sich für den 38-Jährigen offenbar eine neue Option im Ausland ergeben.

Wie die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet, zählt Wagner zu den Kandidaten auf den Trainerjob beim amtierenden Meister FC Basel. Der Klub, der aktuell auch in der Europa-League-Ligaphase vertreten ist, gab am Montag die Trennung vom bisherigen Trainer Ludovic Magnin bekannt.

