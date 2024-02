Schweiz: Ex-BVB-Star Alex Frei sorgt für Mittelfinger-Skandal

Anzeige

Der frühere BVB-Stürmer Alexander Frei sorgte in seiner Schweizer Heimat für einen Mittelfinger-Skandal.

Der frühere Dortmunder Stürmer und Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft zeigte nach Ende des Derbys den Fans der Gastgeber beim Abgang in Richtung Kabine klar ersichtlich den Mittelfinger.

Später sah Frei seinen Fehler ein, der 44-Jährige entschuldigte sich für sein Verhalten.

"Ich möchte mich in aller Form für meine unangebrachte Geste entschuldigen. Als Trainer und in meiner Vorbildfunktion hätte ich so nicht reagieren dürfen", lautete Freis Statement in einer Pressemitteilung des FC Aarau.

Auch Freis Arbeitgeber findet in einem offiziellen Statement klare Worte: "Trotz anhaltender Beleidigungen und Provokationen sowie aus den Emotionen des Spielgeschehens heraus verursacht, hätte diese Handlung dennoch nicht passieren dürfen."