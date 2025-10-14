Ciro Immobile muss seine im März eröffnete Fußballakademie bereits nach sechs Monaten wieder schließen. Grund dafür sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Am 20. März diesen Jahres eröffnete der Ex-Bundesliga-Stürmer Ciro Immobile eine Fußballakademie in Torre del Greco. Nach nur sechs Monaten musste er diese aufgrund von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wieder schließen - zumindest vorübergehend. Lamine Yamal zu PSG? Internationale Transfers und Gerüchte im Ticker Aktuell steht Immobile bei Bologna in der Serie A unter Vertrag. Seine Fußballakademie mit dem Namen "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" eröffnete er allerdings in seinem Geburtsort Torre Annunziata in Neapel. Jetzt hat ihm allerdings die örtliche Staatsanwaltschaft wegen Untersuchungen des Baurechtemissbrauchs sowie illegaler Entsorgung von Sonderabfällen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Immobiles Familie wohl involviert Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen sechs Verdächtige von denen laut der "Gazzetta Dello Sport" auch Familienmitglieder des Stürmers involviert sind. Der konkrete Vorwurf lautet, dass die Verdächtigen Umweltauflagen nicht beachtet haben und so zum Beispiel einen asphaltierten Parkplatz an die Stelle eines ehemaligen Waldgebiets gebaut haben. Immobile selbst reagierte in seiner Instagram-Story wie folgt auf die aktuellen Zustände der Akademie: "Ich habe mit großem Bedauern von der Nachricht von der Sportanlage in Torre del Greco erfahren, die meinen Namen trägt. Die Tatsache macht mich vor allem deshalb traurig, weil auf diese Weise viele Kinder und Jugendliche, denen die Akademie gewidmet ist, der Möglichkeit beraubt werden, Sport zu treiben und Spaß zu haben."

Immobile ist von Unschuld überzeugt Und weiter: "Ich habe in das Sportzentrum investiert und mich auf die besten Fachleute der Branche verlassen, um ihnen ausreichend Platz zu geben. Im Übrigen bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Techniker die Ordnungsmäßigkeit der Eingriffe in das Gebiet nachweisen werden, und ich hoffe, dass die laufende Untersuchung die Fakten klären und die Richtigkeit unserer Arbeit anerkennen wird."

