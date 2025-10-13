Ex-Profi Jerome Boateng kehrt auf den Trainingsplatz des FC Bayern München zurück. Spätestens Anfang des kommenden Jahres wird es soweit sein.

Jerome Boateng feiert sein Comeback auf dem Trainingsplatz des FC Bayern München. Der Weltmeister von 2014 bestätigte der "Bild", dass er unter Trainer Vincent Kompany eine Hospitanz im Rahmen seiner Übungsleiter-Ausbildung absolvieren werde.

"Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden“, sagte der 37-Jährige, der als Spieler zwischen 2011 und 2021 für die Münchner aktiv war.

Spätestens zu Beginn des kommenden Jahres soll es soweit sein. Denn er wolle nach eigener Aussage bis Januar noch einige Hospitanzen absolvieren, betonte der ehemalige Profi, der in Zukunft Trainer werden will. "Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert", sagte Boateng.