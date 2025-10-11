Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auswärts auf Nordirland. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Rückstand gedreht, nächsten Rückschlag vermieden: Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert in der EM-Qualifikation einen immens wichtigen Sieg. Die deutsche U21 hat genau wie die A-Nationalmannschaft mit einem Arbeitssieg in Nordirland zurück in die Spur gefunden. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann in Belfast nach einem späten Doppelpack 2:1 (0:1) und rehabilitierte sich mit etwas Glück für die überraschende Heimpleite gegen Griechenland vier Tage zuvor. Assan Ouédraogo (78.) von RB Leipzig und Dzenan Pejcinovic (83., Handelfmeter) vom VfL Wolfsburg trafen für das lange Zeit enttäuschende deutsche Team, Ruairi McConville (4.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Deutschland dennoch weiter hinter den Griechen (9), nur die Gruppensieger erreichen sicher die EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Tickets für Olympia 2028 vergeben werden. Ouedraogo glänzt, Sturm gibt Rätsel auf - die Noten der U21

U21-EM-Qualifikation live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn sowie ran.de

Anzeige

Anzeige

Update, 14.10., 18:00 Uhr: Die Aufstellungen

Anzeige

Anzeige

Nordirland: McMullan - Kearney, Fogarty, McConville, Forbes, Russell - Donley, Robinson, McDonnell, Kelly - Kirk Deutschland: Seimen - Aseko Nkili, Drexler, Rothe, Ullrich - Bischof, Ouedraogo, Damar, S. El Mala - Weiper, Tresoldi Gegen die griechische U21-Nationalmannschaft musste sich die deutsche U21 mit 2:3 geschlagen geben. Die Griechen gingen mit einem Doppelschlag in der 13. und 14. Minute früh in Führung, doch die Mannschaft von Antonio Di Salvo kämpfte sich in der zweiten Halbzeit durch Treffer von Tom Rothe und Muhammed Damar zurück und glich aus. Knapp zehn Minuten vor Schluss erzielten die Griechen jedoch den erneuten Führungstreffer, auf den die Deutschen keine Antwort mehr fanden. Damit mussten sie ihre erste Quali-Niederlage seit vier Jahren hinnehmen. U21-EM-Quali live auf Joyn und P7 MAXX: 14.10., ab 18:30 Uhr - Nordirland vs. Deutschland Als Nächstes trifft die deutsche U21 auf die Auswahl aus Nordirland. In Gruppe F liegen die Nordiren nach zwei Qualifikationsspielen derzeit sogar vor Deutschland auf Platz zwei, während das DFB-Team Rang drei belegt. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

U21-EM-Qualifikation heute live: Nordirland vs. Deutschland live: Datum, Uhrzeit, Ort Paarung: Nordirland U21 vs. Deutschland U21

Wettbewerb: EM-Qualifikation U21

Datum: 14. Oktober 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Austragungsort: The Oval (Belfast)

U21 heute live: Nordirland vs. Deutschland im Free-TV auf ProSieben MAXX Um 18:00 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung, um 18:30 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Anzeige

Deutschlands U21 heute in Nordirland im Livestream sehen Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf Joyn. Die Übertragung könnt ihr dort im kostenlosen Livestream verfolgen.

Anzeige

DFB-U21 vs. Nordirland heute live: EM-Qualifikation im Liveticker Ihr könnt die Partie von Deutschland in Nordirland nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist auf ran.de zu finden.

Anzeige