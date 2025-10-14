Die deutsche U21 macht ihren Patzer gegen Griechenland wieder gut und gewinnt knapp mit 2:1 gegen Nordirland. Zwei späte Tore retten das Spiel der DFB-Jungs. Aus Belfast berichtet Tobias Hlusiak. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Griechenland am vergangenen Spieltag forderte U21-Chef-Trainer Antonio Di Salvo eine Reaktion auf dem Weg zur U21-EM. Spielerisch bekam er diese auf jeden Fall. Vom Ergebnis sah es allerdings lange schlecht aus. Bis zur 78. Minute waren die Deutschen mit 0:1 hinten. Später Doppelschlag: U21 feiert Arbeitssieg in Nordirland

U21-EM-Qualifikation live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn sowie ran.de Dann stellte der Leipziger Ouedraogo auf 1:1. Mit einem Elfmetertor drehte Pejcinovic in der 82. Minute die Partie komplett. ran hat die deutschen Spieler benotet.

Dennis Seimen Nach seinem Fehler gegen Griechenland erneut die erste Wahl im DFB-Tor. Muss schon nach vier Minuten hinter sich greifen. Danach mit einigen guten Paraden, die am Ende den Sieg sichern. Starke Antwort auf die Kritik. ran-Note: 2

Noel Aseko Nkili Der Rechtsverteidiger von Hannover 96 interpretiert seine Rolle eher zurückhaltend und verschleppt oft das Tempo. Beste Szene als er das 0:2 auf der eigenen Torlinie verhindert (39.). ran-Note: 4

Tim Drexler Rückt neben Rothe in die Innenverteidigung und spielt seinen Part solide runter. Ein paar schwächere Momente hat er drin, wenn die Gastgeber mit Tempo kommen. ran-Note: 3

Tom Rothe Klarer Chef in der Viererkette. Geht nicht nur auf Grund seiner Körpergröße auffällig voran. Gutes Näschen im Zweikampf und druckvolle Bälle im Spielaufbau. Schaltet sich dazu immer wieder vorne mit ein. Vor dem 2:1 serviert er Flankengeber Bischof den Ball. In der Schlussviertelstunde Linksverteidiger. ran-Note: 2

Lukas Ullrich Eine der schwächeren Partien des Linksverteidigers. Defensiv immer wieder mit Problemen, nach vorne fast gänzlich wirkungslos. Dementsprechend eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. ran-Note: 4

Tom Bischof Der Kapitän versucht früh, das Spiel in die Hand zu nehmen, was ihm erst nach etwa 25 Minuten gelingt. In der zweiten Halbzeit taucht er zunächst etwas unter, bis er Ouedraogo den Ausgleich servierfertig auf den Kopf flankt. ran-Note: 2

Assan Ouedraogo Bester deutscher Spieler auf dem Platz. Gute Übersicht, robust im Zweikampf und hervorragendes Gespür für Gegenpressing. Dazu ideenreich im letzten Drittel. Sein erster Treffer für die U21 bringt zudem den Ausgleich. ran-Note: 1

Muhammed Damar Der Hoffenheimer lässt sein großes Potential ein ums andere Mal aufblitzen. Seine Dribblings führen aber fast nie zu etwas Handfestem. So bleibt viel brotlose Kunst. Einziger Abschluss, als sein Freistoß ans Außennetz rauscht (19.). ran-Note:4

Said El Mala Der Kölner Überflieger bekommt diesmal einen Startplatz, nachdem er gegen Griechenland nur von der Bank kam. Erwischt aber keinen guten Tag und bleibt ständig schon am ersten Gegenspieler hängen. Nach 62 Minuten holt ihn Di Salvo vom Feld. ran-Note: 4

Nelson Weiper Der Mainzer hat die erste Halbchance der Deutschen per Kopf. Dazu erzielt er ein Abseitstor (55.). Ansonsten mit Händen und Füßen in Zweikämpfe verwickelt. Solide Partie ohne die großen Highlights. ran-Note: 3

Nicolo Tresoldi Kommt über die gesamte Spielzeit nicht wirklich ins Spiel. Ohne Abschluss. Lässt sich deshalb immer wieder tief fallen. Auch das bringt kein Glück. Allein das Bemühen ist ihm nicht abzusprechen. Kurz vor Schluss ausgewechselt. ran-Note: 4

Einwechselspieler Mert Kömür (ab der 64. Minute für Muhammed Damar): Für die letzte halbe Stunde an Stelle für Damar in der Partie. Eher unauffällig unterwegs, arbeitet aber defensiv gut mit. ran-Note: 3 Ilyas Ansah (ab der 64. Minute für Said El Mala): Kommt nach 64 Minuten für El Mala und geht auf die linke Seite. Einige gute Antritte. Holt den Elfer raus, der zum Siegtreffer führt. ran-Note: 2 Leandro Morgalla (ab der 64. Minute für Noel Aseko Nkili): Ersetzt Aseko als letzter Teil der deutschen Dreierwechsels und geht auf die Rechtsverteidiger-Position. Bringt ein wenig mehr Tempo als sein Vorgänger. Kurz vor Schluss gibt’s Gelb. ran-Note: 3 Dzenan Pejcinovic (ab der 74. Minute für Lukas Ullrich): Der Wolfsburger kommt als vierter Stürmer eine knappe Viertelstunde vor Schluss für Linksverteidiger Ullrich. Als es wenig später Elfmeter gibt, schnappt er sich ohne Bedenken den Ball und verwandelt zum 2:1. ran-Note: 2 Hendry Blank (ab der 90. Minute für Nicolo Tresoldi): Darf in der Nachspielzeit für Tresoldi ran und den Sieg sichern. Das gelingt. ran-Note: ohne Bewertung