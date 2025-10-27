Sheffield Wednesday: Anhänger sorgen nach Insolvenzantrag für Absatz-Boom im Fanshop

Nach dem Stellen eines Insolvenzantrags erfährt der englische Zweitligist Sheffield Wednesday große Unterstützung der Fan-Gemeinde.

Der englische Traditionsklub Sheffield Wednesday steht vor einer ungewissen Zukunft, nachdem der Zweitligist kürzlich einen Insolvenzantrag stellen musste.

Doch die Fans machen dem krisengeschüttelten Klub Hoffnung, sorgten zuletzt für einen Absatz-Boom im Fanshop. Laut "TNT Sports" sollen in den zwei Tagen nach dem Einbringen des Insolvenzantrags Fanartikel im Wert von 200.000 Pfund verkauft worden sein.

Zu verantworten hat die aktuelle Misere des 158 Jahre alten Klubs vor allem das Vorgehen des thailändischen Ex-Besitzers Dejphon Chansiri.

Dieser entschied sich nach Kritik der Fans, kein Geld mehr in den Verein zu investieren. Deshalb erhielt Sheffield Wednesday aufgrund von hohen Verlusten und nicht gezahlten Gehältern bereits 2020 einen Abzug von zwölf Punkten.

Auch den deutschen Ex-Trainer Danny Röhl konnte Sheffield aufgrund der Finanzprobleme nicht mehr bezahlen. Ende Juli 2025 verließ er daher den Klub, ist mittlerweile Coach beim schottischen Topklub Glasgow Rangers.