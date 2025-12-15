Stimmungsumschwung bei Real? Alonso predigt "Zusammenhalt"

Befreiender Sieg, demonstrative Gesten: Ist Xabi Alonso in höchster Bedrängnis doch noch eine Stimmungsumkehr bei Real Madrid gelungen? Viele kleine Indizien deuten darauf hin. So berichten spanische Medien nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg der "Königlichen" bei Deportivo Alavés, dass der frühere Coach von Bayer Leverkusen die Kabine hinter sich weiß.

"Die Spieler stehen voll und ganz hinter Xabi Alonso", schrieb die AS: "Eine Einheit, die lange auf sich warten ließ, so lange, dass man sie zeitweise schon für verloren hielt." Aber jetzt sei sie da.

Auch die Marca wertete die kurze Umarmung von Topstar Vinícius Júnior nach dessen Auswechslung als "Botschaft an Xabi Alonso", wie die Sportzeitung schrieb. "Wir sitzen alle im selben Boot. Wir stehen in guten und schlechten Momenten zusammen", sagte Alonso selbst, der bei Real früh nach seinem Amtsantritt im Sommer in die Kritik geraten war: "Zusammenhalt ist grundlegend, nur so können wir durch die tägliche harte Arbeit die gewünschten Verbesserungen erzielen."

Alonso wird weiter strikt an Ergebnissen gemessen werden. In der Liga hat Real den Abstand auf Spitzenreiter FC Barcelona mit Coach Hansi Flick wieder auf vier Punkte verkürzt. Weiter geht es für Madrid am Mittwoch im Pokal bei Drittligist CF Talavera.