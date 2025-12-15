Noch vor seiner offiziellen Vorstellung entbindet der neue Fortuna-Sportvorstand Sven Mislintat den Sportdirektor des Klubs von seinen Aufgaben.

Offiziell ist Sven Mislintat noch nicht vorgestellt worden, der neue starke Mann bei Fortuna Düsseldorf hat aber schon eine erste gewichtige Entscheidung gefällt.

Der neue Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten hat Sportdirektor Christian Weber (42) von seinen Aufgaben entbunden. Wie der Klub am Montagmorgen mitteilte, soll mit der Entscheidung "ein Kurswechsel" erfolgen.