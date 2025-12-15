- Anzeige -
2. Liga - Fortuna Düsseldorf: Mislintat stellt Sportdirektor Weber frei

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 13:34 Uhr
  • SID

Noch vor seiner offiziellen Vorstellung entbindet der neue Fortuna-Sportvorstand Sven Mislintat den Sportdirektor des Klubs von seinen Aufgaben.

Offiziell ist Sven Mislintat noch nicht vorgestellt worden, der neue starke Mann bei Fortuna Düsseldorf hat aber schon eine erste gewichtige Entscheidung gefällt.

Der neue Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten hat Sportdirektor Christian Weber (42) von seinen Aufgaben entbunden. Wie der Klub am Montagmorgen mitteilte, soll mit der Entscheidung "ein Kurswechsel" erfolgen.

Düsseldorf im freien Fall

"Für die neuen Weichenstellungen im sportlichen Bereich war die Trennung eine logische Konsequenz", wird Mislintat, Nachfolger von Klaus Allofs, zitiert: "Die Position des Sportdirektors wird bis auf Weiteres nicht eins zu eins nachbesetzt."

Die Düsseldorfer stehen nach 16 Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Von den neun Spielen unter Trainer Markus Anfang, der seit Mitte Oktober die Geschicke leitet, gewann die Fortuna lediglich eine Partie (ein Remis). Mislintat wird am Montagmittag (14.30 Uhr) offiziell vorgestellt.

