Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: Frauen-Bundesliga im TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • Veröffentlicht: 15.12.2025
  • 12:49 Uhr
  • ran.de

Am 13. Spieltag der Frauen-Bundesliga kommt es zum Top-Duell Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Match heute live im Free-TV, Stream und Ticker.

Am Montagabend kommt es in der Frauen-Bundesliga zur Partie Union Berlin - Eintracht Frankfurt (ab 18 Uhr live auf Joyn).

Die Berlinerinnen stehen nach nur einem Punkt aus den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen durchaus unter Druck. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt für den Tabellen-Elften lediglich noch vier Zähler, was vor Weihnachten nicht als Ruhekissen angesehen werden kann.

Am vergangenen Wochenende blieben die Berlinerinnen in Hoffenheim im Rahmen der 0:3-Pleite absolut chancenlos.

Eintracht Frankfurt steht mit dem siebten Tabellenplatz zwar etwas besser da, jedoch dürfte dies auch nicht den Erwartungen des Vereins entsprechen. Nach einer guten Phase setzte es zuletzt eine 0:5-Pleite in München und eine überraschende 3:5-Niederlage in Nürnberg.

Die Probleme sind aktuell also eher in der Defensive auszumachen. Mit einem Sieg könnten die Frankfurterinnen aber je nach Höhe des Erfolgs auf Platz vier oder fünf nach oben springen.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Bundesliga-Spiel?

Frauen-Bundesliga heute live: Läuft Union Berlin - Eintracht Frankfurt im Free-TV?

Ja. Das Montagabendspiel wird regelmäßig von Sport1 im Free-TV übertragen. Folgerichtig ist auch Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt live und kostenlos zu sehen. Die Übertragung beginnt um 17:55 Uhr.

Frauen-Bundesliga heute im Livestream: Union vs. SGE kostenlos auf Joyn sehen

Das Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt läuft auch im Livestream auf Sport1. Dieser kann auch kostenfrei auf Joyn abgerufen werden.

Frankfurt zu Gast in Berlin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Match?

Einen Live-Ticker zu Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Frauen-Bundesliga

  • Spiel: Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 15. Dezember 2025; 18:00 Uhr
  • Trainer: Ailien Poese (Union Berlin), Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt)
  • Free-TV: Sport1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
