Nationalmannschaft

DFB vor WM 2026: Neuer Testgegner steht fest - Ersatz für Elfenbeinküste

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 11:11 Uhr
  • SID

Der DFB hat die Reihe der Testspiele vor der WM 2026 komplettiert. Weil es in der Vorrunde in den USA gegen die Elfenbeinküste geht, wartet im März ein anderes afrikanisches Team auf die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der gewünschte Ersatz ist gefunden, der Weg zur WM klar: Die deutsche Nationalmannschaft wird zu Beginn des Turnierjahres gegen Ghana testen. Der viermalige Afrikameister springt am 30. März (20:45 Uhr) in Stuttgart für Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) ein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Der DFB hatte sich um einen Ersatz bemühen müssen, weil die Elfenbeinküste bei der WM-Auslosung am 5. Dezember als Gruppengegner der Auswahl von Julian Nagelsmann festgelegt worden war. Ghana wird vom früheren Bundesligaprofi Otto Addo trainiert und hatte sich ebenfalls für die WM qualifiziert.

"Wir freuen uns sehr auf das Duell mit Ottos Mannschaft", sagte Nagelsmann und ergänzte: "Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben."

Das Wichtigste zur WM 2026 in Kürze

DFB-Team vor WM 2026: Tests auch gegen Finnland und USA

Mit dem neuen Gegner steht der Fahrplan bis zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada 2026 (11. Juni bis 19. Juli). Drei Tage vorher ist die Schweiz in Basel der erste Gegner im WM-Jahr. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, am 2. Juni reist die Nationalmannschaft in die USA. Dort ist der Co-Gastgeber am 6. Juni in Chicago der Kontrahent bei der Generalprobe für das Turnier.

Dieses startet für die DFB-Elf am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao. Weitere Gegner in Gruppe E sind am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste und fünf Tage später in East Rutherford Ecuador.

Ghana spielt bei der WM in Gruppe L gegen England, Kroatien und Panama. Die DFB-Auswahl hat bislang dreimal gegen die Westafrikaner gespielt. Das Freundschaftsspiel 1993 in Bochum gewann Deutschland 6:1, es folgten zwei Duelle bei Weltmeisterschaften: 2010 in Südafrika gab es ein 1:0 in der Gruppenphase, auf dem Weg zum Titel vier Jahre später in Brasilien hieß es in der Vorrunde 2:2.

