Der DFB hat die Reihe der Testspiele vor der WM 2026 komplettiert. Weil es in der Vorrunde in den USA gegen die Elfenbeinküste geht, wartet im März ein anderes afrikanisches Team auf die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der gewünschte Ersatz ist gefunden, der Weg zur WM klar: Die deutsche Nationalmannschaft wird zu Beginn des Turnierjahres gegen Ghana testen. Der viermalige Afrikameister springt am 30. März (20:45 Uhr) in Stuttgart für Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) ein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Der DFB hatte sich um einen Ersatz bemühen müssen, weil die Elfenbeinküste bei der WM-Auslosung am 5. Dezember als Gruppengegner der Auswahl von Julian Nagelsmann festgelegt worden war. Ghana wird vom früheren Bundesligaprofi Otto Addo trainiert und hatte sich ebenfalls für die WM qualifiziert.

"Wir freuen uns sehr auf das Duell mit Ottos Mannschaft", sagte Nagelsmann und ergänzte: "Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben."