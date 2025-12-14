Real Madrid - Durchatmen bei Xabi Alonso: Kriselnde Königliche schlagen Alaves

Der kriselnde spanische Fußball-Meister Real Madrid hat in La Liga erneut Schwächen offenbart, die Zukunftsfragen um Trainer Xabi Alonso aber zumindest vorerst verschoben.

Gegen das Mittelfeldteam Deportivo Alaves gelang dem Tabellenzweiten ein knappes, aber glanzloses 2:1 (1:0). Der erste Sieg nach den Niederlagen gegen Celta Vigo und Manchester City weitet die "Schlinge um den Hals" Alonsos, von der spanische Medien zuletzt berichtet hatten, immerhin ein wenig.

Unter der Leitung des früheren Leverkusener Erfolgstrainers kommt Real bislang noch nicht richtig in den Tritt und liegt trotz des Sieges über Alavés vier Punkte hinter dem Spitzenreiter Barcelona. Bereits das 1:2 gegen City in der Champions League war als vermeintliches "Endspiel" für Alonso ausgerufen worden. Die düsteren Prognosen bewahrheiteten sich trotz der Pleite nicht.

Im Baskenland übernahmen die großen Namen Verantwortung. Kylian Mbappe schloss nach Vorbereitung von Jude Bellingham zur Führung für Real ab (24.). Nachdem Carlos Vicente für die Gastgeber ausgeglichen hatte (68.), verwertete Rodrygo eine Vorarbeit von Vinicius Junior zum Siegtreffer (76.). Nationalspieler Antonio Rüdiger absolvierte die volle Distanz in der Innenverteidigung.

Weiter geht es für die Königlichen im Halbfinale der Copa del Rey gegen Drittligist CF Talavera am Mittwoch (21.00 Uhr) und gegen den FC Sevilla am Samstag (21.00 Uhr).