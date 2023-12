Studie: So sicher fühlen sich Fans in deutschen und englischen Stadien

Der überwiegende Teil der Fußball-Fans scheint sich in den Stadien in England und Deutschland sicher zu fühlen, wie eine Studie der Sport-Marketing-Agentur "ONE8Y" ergab. 54 Prozent der befragten englischen Fans und 42 Prozent der teilnehmenden deutschen Fans antworteten auf die Frage danach, wie sicher sie sich beim Besuch eines Fußballspiels fühlen, mit "sehr sicher".

Wie sicher fühlen sich Fans in Deutschland und England im Stadion? Dieser Frage ist die Sport-Marketing-Agentur "ONE8Y" nachgegangen. In der Studie wurde unter anderem festgestellt, welche Unsicherheitsfaktoren die größte Rolle spielen.

42 Prozent der Engländer antworteten zudem mit "eher sicher", 51 Prozent waren es unter den deutschen Teilnehmern. Nur vier Prozent der befragten englischen Fans antworteten mit "eher unsicher", unter den Deutschen waren es sieben Prozent.

Bei der Angabe von Gründen, warum sich Menschen in Stadien unsicher fühlen, gab es einige größere Unterschiede zwischen deutschen und englischen Fans. So spielte zwar die Bereitschaft zur Gewaltanwendung von Gruppierungen bei beiden eine ähnlich große Rolle, doch scheinen die Deutschen deutlich besorgter bei Pyrotechnik zu sein. Immerhin 50 Prozent der sich im Stadion unsicher fühlenden deutschen Anhänger gab das als Grund dafür an. Unter den englischen Fans waren es nur 31 Prozent.