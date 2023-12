Anzeige

In Kooperation mit US-Klub Los Angeles Football Club steigt der FC Bayern München beim Erstligisten Racing de Montevideo aus Uruguay ein.

Unter dem Joint Venture der beiden Vereine Red&Gold Football sind die Münchner und der nordamerikanische Klub neuer Mehrheitsgesellschafter von Racing de Montevideo SAD. Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

Das Ziel von Red&Gold Football ist die Förderung junger Talente, sowie die Begleitung in den professionellen Fußball. Durch das Engagement erhoffen sich die beiden Klubs eine attraktive Position für die Gewinnung junger südamerikanischer Spieler.

Jochen Sauer, Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Bayern Münchens erklärt: "Uruguay bietet eine der interessantesten Fußballkulturen und steht für gesellschaftliche und politische Stabilität in Südamerika."

Weshalb die Wahl auf Racing de Montevideo gefallen ist? "Das Land hat im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl von etwa 3,5 Millionen Menschen vermutlich die meisten Top-Profifußballer weltweit entwickelt und ist mit Argentinien Rekordsieger der Copa América. Unser Engagement ist langfristig ausgerichtet", so Sauer.

Im Zuge einer wirtschaftlichen Neuordnung 2021 wurde der der Traditions-Klub in eine Kapitalgesellschaft (SAD) überführt, welche den Weg für ein großangelegtes Investitionsprogramm schuf. Nur ein Jahr später gelang Racing de Montevideo der Sprung zurück in die erste Liga Uruguays.

Die aktuelle Geschäftsleitung des Hauptstadt-Klubs wird einen Minderheitsanteil am Verein halten und weiterhin für die operative Geschäftsführung verantwortlich sein.

"Red&Gold Football respektiert die Tradition und die Identität des Clubs und wird demzufolge keinen Einfluss auf Clubfarben, Logo oder Namen nehmen“, heißt es in der Mitteilung des FC Bayern Münchens. Man werde in Absprache mit dem Management "in die Infrastruktur des Clubs investieren, um die bereits vorhandenen Grundlagen weiter auszubauen und zu verbessern."

