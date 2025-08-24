Anzeige
Top News Fußball

Thomas Müller: Erstes MLS-Tor zum Sieg der Vancouver Whitecaps

Mit einem Last-Minute-Treffer wird Thomas Müller zum Matchwinner seiner Vancouver Whitecaps FC.

Thomas Müller hat sich gleich in seinem zweiten Spiel für die Vancouver Whitecaps mit einem Last-Minute-Treffer zum Matchwinner aufgeschwungen.

Bei seinem Startelf-Debüt für die Kanadier erzielte der langjährige Münchner in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 3:2 (1:1)-Erfolg gegen St. Louis City.

"Dass ich das Tor hier vor unserem Publikum erzielen konnte – das war ein unglaubliches Gefühl, unglaublich", sagte Müller im Anschluss.

"Die Müller-Ära hat offiziell begonnen", schrieb sein Klub bei X nach dem Premierentreffer des 35-Jährigen, der die Whitecaps in der Nacht zu Sonntag zudem als Kapitän anführte.

Vancouver zweimal im Rückstand

Vancouver geriet auf dem Kunstrasen des BC Place durch die Tore der früheren Bundesliga-Profis Eduard Löwen (13.) und Joao Klauss (73.) zweimal in Rückstand, Brian White (45.+4) per Elfmeter und Daniel Rios (79.) glichen jeweils aus, ehe Müllers großer Moment folgte.

In letzter Sekunde verwandelte der Weltmeister von 2014 einen Strafstoß gegen den früheren BVB-Torhüter Roman Bürki sicher mit einem Heber in die Mitte. Anschließend brüllte er seine Freude heraus und jubelte in typischer Müller-Manier.

Erst nach langer Ansicht der Video-Bilder hatte der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden.

Wiedersehen mit Bundesliga-Profis

Müller, der in der Anfangsphase eine große Chance zur Führung ausgelassen hatte, traf in seiner zweiten MLS-Partie auf weitere Ex-Profis aus Deutschland: Bei St. Louis standen neben Bürki unter anderem auch Marcel Hartel und Timo Baumgartl in der Startelf, Lutz Pfannenstiel ist Sportdirektor bei dem Klub aus dem US-Bundesstaat Missouri.

Im seinem ersten Spiel für Vancouver gegen Houston Dynamo (1:1) hatte Müller, der in der Vorwoche begeistert in Vancouver empfangen worden war, nach seiner Einwechslung ebenfalls getroffen - das Tor zählte aber nicht aufgrund einer Abseitsposition.

In der Western Conference der Major League Soccer (MLS) bleiben die Whitecaps durch ihren 14. Saisonsieg auf Rang drei.

