Thomas Müller: Erstes MLS-Tor zum Sieg der Vancouver Whitecaps

Mit einem Last-Minute-Treffer wird Thomas Müller zum Matchwinner seiner Vancouver Whitecaps FC. Thomas Müller hat sich gleich in seinem zweiten Spiel für die Vancouver Whitecaps mit einem Last-Minute-Treffer zum Matchwinner aufgeschwungen. Bei seinem Startelf-Debüt für die Kanadier erzielte der langjährige Münchner in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 3:2 (1:1)-Erfolg gegen St. Louis City. "Dass ich das Tor hier vor unserem Publikum erzielen konnte – das war ein unglaubliches Gefühl, unglaublich", sagte Müller im Anschluss. "Die Müller-Ära hat offiziell begonnen", schrieb sein Klub bei X nach dem Premierentreffer des 35-Jährigen, der die Whitecaps in der Nacht zu Sonntag zudem als Kapitän anführte.

Vancouver zweimal im Rückstand Vancouver geriet auf dem Kunstrasen des BC Place durch die Tore der früheren Bundesliga-Profis Eduard Löwen (13.) und Joao Klauss (73.) zweimal in Rückstand, Brian White (45.+4) per Elfmeter und Daniel Rios (79.) glichen jeweils aus, ehe Müllers großer Moment folgte. In letzter Sekunde verwandelte der Weltmeister von 2014 einen Strafstoß gegen den früheren BVB-Torhüter Roman Bürki sicher mit einem Heber in die Mitte. Anschließend brüllte er seine Freude heraus und jubelte in typischer Müller-Manier.

Erst nach langer Ansicht der Video-Bilder hatte der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden.