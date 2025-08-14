Anzeige
Nach Wechsel nach Vancouver

Thomas Müller zeigt weinenden Neymar in seinem Kinderbuch

  • Veröffentlicht: 14.08.2025
  • 16:27 Uhr
  • ran.de

Mit seinem Wechsel in die nordamerikanische MLS nach Vancouver hat Thomas Müller ein ungewöhnliches Projekt realisiert: Der Weltmeister von 2014 veröffentlichte sein erstes Kinderbuch "Thomas Müller: Mein Wimmelbuch". Darin zeigt er einen weinenden Neymar. Auch Lionel Messi bekommt eine Spitze mit.

Auf 16 Seiten werden in dem im Karibu-Verlag erscheinenden Buch acht Schlüsselmomente seiner Laufbahn mit humorvollen Illustrationen dargestellt.

Auf Instagram erklärte Müller die Idee: "Ich hab mir dann überlegt, mit meinem Management zusammen, wenn meine Karriere dann mal dem Ende zugeht, wie können wir meine emotionalsten Spiele auch für die Fans emotional einrahmen, sodass es wirklich in jeder Sprache verständlich ist und da kam die Idee mit dem Wimmelbuch.“

Zu den gezeigten Szenen gehören das 4:0 im WM-Viertelfinale 2010 gegen Argentinien, inklusive eines niedergeschlagenen und auf dem Boden kauernden Lionel Messi.

Auch Müllers Goldener Schuh als bester Torschütze des Turniers 2010, sowie das Champions League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain, in dem Kingsley Coman das entscheidende 1:0 erzielte, sind in dem Buch verewigt.

Ein kleines "Schmankerl" hat sich Müller nicht nehmen lassen - er lässt einen weinenden Neymar auf dem Boden liegen. Schließlich ist der Brasilianer für seine Schwalben bekannt, die Ärzte sind im Bild schon unterwegs zu ihm.

Dazu ist auch Müllers Jugendverein TSV Pähl zu sehen, der auf einem Bild versteckt ist.

Neben der WM 2014 und dem "Finale Dahoam" von 2012 soll das Buch vor allem eines sein: ein humorvolles Andenken für große und kleine Fans.

