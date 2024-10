Thomas Tuchel in England vorgestellt: "Habe leider einen deutschen Pass"

Es ist offiziell: Thomas Tuchel wird der nächste Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft . Nachdem der Deutsche am Mittwochmorgen offiziell in seinem neuen Amt bestätigt wurde, folgte nur wenige Stunden später die Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz.

... seinen Vorgänger Gareth Southgate:

"Gareth hat einen unglaublich guten Job gemacht. Wir werden darauf aufbauen. Southgate und die FA haben einen guten Job gemacht mit zwei Final-Teilnahmen bei den großen Turnieren. Die Nachwuchsmannschaften und die Frauen sind gut dabei. Ich bin neugierig, was hier wie passiert. Ich bin aufgeregt mit dem Verband zusammenzuarbeiten und meine eigenen Ideen und Werte mit einfließen zu lassen."

... die Gründe, warum er sich für den Job entschieden hat:

"Mir wurde gesagt, es geht hier klar um den Fußball. Und das hat mich begeistert. Es ist was anders als im Klub-Fußball. Es passt zu meinem Charakter. Ich will auch immer besondere Dinge erreichen. Ich habe tolle Erinnerungen an das Land. Die Anfrage kam für mich zum perfekten Zeitpunkt. Ich freue mich, dass ich an dieser Reise teilnehmen darf.

Und weiter: "Die Art und Weise, wie es mir präsentiert wurde, war sehr aufregend und vertraulich. Es war grundsätzlich eine Entscheidung für diesen Job und nicht gegen einen anderen. Gespräche mit anderen Klubs werde ich wie immer nicht kommentieren."