Thomas Tuchel wird Englands Nationaltrainer und geht dabei voll ins Risiko – ein Kommentar

Thomas Tuchel ist der neue Nationaltrainer Englands. Er soll die Three Lions endlich wieder zu einem Titel führen. Ein risikoreicher Schritt – vor allem für Tuchel! Ein Kommentar.

Von Jan Horstkötter

Zwischen "Wir brauchen keinen Thomas Tuchel" (Daily Mail) und "Thomas Tuchel besitzt alle Voraussetzungen" (The Sun) war in der englischen Presse nach der Verkündung Tuchels als neuer Nationaltrainer so ziemlich alles dabei.

Die einen verfluchen, die anderen feiern ihn jetzt schon. Dabei ist der Schritt geprägt von Risiko. Für England? Zu gewissen Teilen auch. Aber vor allem für Thomas Tuchel!

Ein Trainer, dessen Stil seit jeher von taktischer Ausrichtung und Finesse geprägt ist, hat es in der Nationalmannschaft – egal welcher – bedeutend schwerer als im Vereinsfußball.

Dafür fehlen einfach die Menge an Trainingseinheiten, damit diese Anweisungen in Fleisch und Blut der Spieler übergehen können.