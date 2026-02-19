Timo Werner verabschiedet sich mit einem Döner aus Leipzig und will nach seinem Karriereknick in den USA wieder Fahrt aufnehmen. Auch Thomas Müller fiebert dem Saisonstart in der MLS entgegen. Ein Döner für alle, dann war für Timo Werner das Kapitel RB Leipzig endgültig Geschichte. Der Ex-Nationalspieler verteilte zum Abschied im kalten Leipzig noch einmal Leckereien, ehe er sich in sein neues Abenteuer im Sonnenstaat Kalifornien stürzt. In der MLS sucht Werner im Trikot der San Jose Earthquakes nach einer langen Durststrecke neues Glück. Die Highlights des Bundesliga-Spieltags ab 18:00 Uhr live auf Joyn "Er will aus dem Flugzeug steigen und sofort spielen", sagte Trainerikone Bruce Arena über Werner vor dem Start der MLS, der mit Größen wie Lionel Messi und Thomas Müller eine besondere WM-Saison bevorsteht. Werner, dessen Namen seine neuen Fans schon fleißig üben, soll dabei für die "Quakes" zum Erfolgsgaranten werden. Los geht es in der Nacht zu Sonntag mit einem Duell gegen Sporting Kansas City.

Timo Werner zuversichtlich: "Will ein Anführer sein" Und Werner hat nach schwierigen Jahren mit einem empfindlichen sportlichen Abschwung viel vor. "Ich bringe den Hunger mit. Ich bringe auch das Wissen und das Selbstvertrauen mit, bereits etwas gewonnen zu haben", sagte der 57-malige Nationalspieler, der unter anderem mit Chelsea die Champions League gewann und mit Leipzig den DFB-Pokal: "Ich möchte ein Teamplayer und ein Anführer sein und den Jungs helfen." Zuletzt hielt sich Neu-Vater Werner, der mit seinem Abschied aus Leipzig nicht mehr bis zum Sommer warten wollte, noch in Sachsen fit. "Wir müssen das Visum abwarten, das dauert meistens ein paar Wochen", sagte Arena. Entsprechend wird sich sein Starzugang im neuen Umfeld ohne große Anlaufzeit schnell einfinden müssen. In Leipzig hatte Werner keine Zukunft mehr. Nur dreimal kam er in der Bundesliga in dieser Saison zu Kurzeinsätzen und konnte sich nicht aus seinem Karrieretief befreien. Dies soll nun in den USA gelingen, die durch die Weltmeisterschaft im Sommer in diesem Jahr stark im Fokus der Fußballfans stehen werden.

