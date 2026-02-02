Am 2. Februar 2026 endet die Winter-Transferperiode in den wichtigsten Ligen Europas. ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

Die Uhr für Europas Topteams läuft ab! Denn die Tore am Transfermarkt schließen in den meisten großen Ligen am 2. Februar 2026 um 20 Uhr.

Warum am 2. Februar? Weil der 31. Januar ein Samstag war und damit auf ein Wochenende fiel. Der Countdown läuft also.

Seit dem 1. Januar können die Klubs Spieler von anderen Vereinen verpflichten, nach dem 2. Februar sind nur noch Verpflichtungen von vereinslosen Spielern möglich. Allerdings gibt es auch Ligen wie Österreich, die Türkei oder die Schweiz, wo das Transferfenster später schließt.

ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.