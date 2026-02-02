- Anzeige -
TRANSFERMARKT

Transfer-Ticker: Brajan Gruda kehrt offiziell in die Bundesliga zurück - Deadline Day im Winter 2026

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 10:23 Uhr
  • ran.de/SID

Am 2. Februar 2026 endet die Winter-Transferperiode in den wichtigsten Ligen Europas. ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

Die Uhr für Europas Topteams läuft ab! Denn die Tore am Transfermarkt schließen in den meisten großen Ligen am 2. Februar 2026 um 20 Uhr.

Warum am 2. Februar? Weil der 31. Januar ein Samstag war und damit auf ein Wochenende fiel. Der Countdown läuft also.

Seit dem 1. Januar können die Klubs Spieler von anderen Vereinen verpflichten, nach dem 2. Februar sind nur noch Verpflichtungen von vereinslosen Spielern möglich. Allerdings gibt es auch Ligen wie Österreich, die Türkei oder die Schweiz, wo das Transferfenster später schließt.

ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

Inhalt

+++ 2. Februar, 10:10 Uhr - Brajan Gruda kehrt in die Bundesliga zurück +++

Ex-Mainzer Brajan Gruda kehrt nach Deutschland zurück. RB Leipzig leiht den U21-Shottingstar für die Rückrunde von Brighton & Hove Albion aus. Der Premier-League-Klub hatte im Sommer rund 31 Millionen Euro Ablöse überwiesen, um den  Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Gruda kam in der laufenden Saison zwar auf 20 Pflichtspieleinsätze, spielte aber nur knapp 900 Minuten. In Leipzig hofft er auf mehr Möglichkeiten. „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir", wird Gruda in der Vereinsmitteilung zitiert.

+++ 2. Februar, 07:30 Uhr - Wechselt Gosens? +++

Verlässt Robin Gosens die Serie A? So soll Nottingham Forest Interesse an dem Linksverteidiger haben, der aktuell bei der AC Florenz unter Vertrag steht. Das berichtet Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Demnach könnte der Premier-League-Klub einen Last-Minute-Vorstoß wagen.

Gosens blickt in Florenz auf 20 Pflichtspiele, war zwischendurch aber auch verletzt. Mit nur 17 Punkten belegt die Fiorentina nach 23 Spieltagen einen Abstiegsplatz.

+++ 2. Februar, 07:12 Uhr - Rückschlag für den FC Liverpool +++

Bitterer Rückschlag für den FC Liverpool. Lutsharel Geertruida wird wohl nicht an die Anfield Road wechseln. Das berichtet Sky Sports UK. Der 25-Jährige bleibt demnach aufgrund der Komplexität des Deals und der Kürze der Zeit beim FC Sunderland.

+++ 2. Februar, 06:34 Uhr - Kante verlässt Saudi-Arabien +++

N'Golo Kante wechselt in die Türkei. Wie Sky Sport berichtet, nimmt Fenerbahce Istanbul den Franzosen unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler geht von Al-Ittihad in die Türkei, wo er einen Vertrag bis 2028 erhält. Die Ablöse soll bei vier Millionen Euro liegen.

