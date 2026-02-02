FC Liverpool: Abwehrtalent kommt für 69 Millionen Euro

Der FC Liverpool verpflichtet ein französisches Abwehrtalent und greift dafür offenbar tief in die Tasche.

Nationalspieler Florian Wirtz bekommt beim englischen Rekordmeister FC Liverpool einen neuen Mitspieler.

Die Reds haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge das französische Abwehrtalent Jérémy Jacquet von Stade Rennes verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger, der erst im Sommer an die Anfield Road wechseln wird, soll vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung bis zu 69 Millionen Euro Ablöse kosten.

Im Ringen um den U21-Nationalspieler, der in Rennes noch bis 2029 unter Vertrag stand, hat Liverpool namhafte Konkurrenz ausgestochen. Unter anderem der Ligarivale FC Chelsea galt als stark interessiert, schreckte aber wohl vor der hohen Ablöse zurück. Jacquet hat erst 36 Ligaspiele bestritten.