Cristiano Ronaldo streikt offenbar in Saudi-Arabien: Das sollen die Gründe sein

Mega-Zoff in der Wüste: Cristiano Ronaldo bestreikt offenbar ein Spiel seines Klubs Al-Nassr in der saudi-arabischen Liga. CR7 soll sich über die Transferpolitik seines Vereins ärgern.

Auch im Alter von 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo noch große Ziele.

Der Superstar will das 1.000ste Tor seiner Karriere erzielen, mit Portugal zur Weltmeisterschaft in die USA, Kanada und Mexiko fahren und mit seinem Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien Erfolge feiern.

Aktuell sieht CR7 diese Ziele anscheinend in Gefahr und greift deshalb zu drastischen Mitteln: Offenbar bestreikt Ronaldo das Spiel von Al-Nassr am Montagnachmittag gegen Al-Riyadh. Zunächst war noch verkündet worden, dass Ronaldo in der Partie lediglich geschont werde.

Nach Informationen der portugiesischen Zeitung "A Bola" ist die Lage jedoch eine andere. Der Offensivspieler soll mit dem Kurs von Al-Nassr und den Umständen in Saudi-Arabien unzufrieden sein, weshalb er sich nun selbst aus dem Kader genommen haben soll.