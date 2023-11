U17-WM live im TV und Livestream - Übertragung, Spielplan, Gruppen und Termine

Nun bekommt es der DFB-Nachwuchs in Gruppe F mit Mexiko, Neuseeland und Venezuela zu tun. Wann finden die Spiele statt? Wo werden sie im TV übertragen? Und welche Gruppen gibt es noch? ran hat euch hier alle wichtigen Infos rund um die U17-WM in Indonesien zusammengefasst!

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich dieses Jahr als Sieger der U17-Europameisterschaft für die WM qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Christian Wück gewann im Frühjahr überraschend die Junioren-EM in Ungarn.

Die letzte Edition des Turniers gewann Brasilien 2019 im eigenen Land. 2021 fiel die U17-Weltmeisterschaft in Peru aufgrund der Covid-19-Pandemie aus. Rekordsieger ist Nigeria mit fünf Titeln. Deutschland konnte hingegen die U17-WM noch nie gewinnen.

Alle zwei Jahre organisiert die FIFA die U17-Fußball-Weltmeisterschaft. 2023 findet das Turnier in Indonesien statt, wo 24 Nationalmannschaften vom 20. November bis zum 2. Dezember um den Junioren-Titel kämpfen werden.

2023 findet die U17-Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien statt - auch die deutsche Nationalmannschaft ist dabei. Wer nimmt an der WM noch teil? Wo kann man die Spiele live im TV sehen? Hier findet ihr alle Infos zum Spielplan, den Gruppen und der Übertragung im TV.

Samstag, 18. November, 10:00 Uhr: Deutschland vs. Venezuela

Mittwoch, 15. November, 13:00 Uhr: Deutschland vs. Neuseeland 3:1 ( Spielbericht )

Sonntag, 12. November: Deutschland vs. Mexiko 3:1 ( Spielbericht )

Japan vs. Argentinien 1:3

Senegal vs. Polen 4:1

England vs. Iran 2:1

Brasilien vs. Neukaledonien 9:0

Gruppe C:

Am 14. November 2023 haben vier Spiele der U17-WM stattgefunden:

"Sky" hat sich die Rechte an der U17-Weltmeisterschaft gesichert und überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf dem Sender "Sky Sport News". Um den Kanal zu empfangen, müsst ihr zuvor einen Pay-TV-Vertrag abschließen.

Sky bietet auf skysport.de sowie in der Sky Sport App einen kostenlosen Livestream für alle Spiele der deutschen U17-Nationalmannschaft an.

Bundestrainer Christian Wück hat 21 Spieler für die U17-WM in Indonesien berufen. Hier der Kader im Überblick:

Weiter im Kader Im weiteren Kader befinden sich noch mehr DFB-Juwelen. Zum Beispiel Shootingstar Assan Ouedraogo, der in der laufenden Saison mittlerweile elf Zweitliga-Partien für den FC Schalke 04 zu Buche stehen hat. Zudem steht Farid Alfa-Ruprecht im Kader. Der 17-Jährige wechselte 2022 vom Hamburger SV zu Manchester City in die U18.

Charles Herrmann Vervollständigt wird die Flügelzange von Brunners BVB-Teamkollegen Charles Herrmann. Auch Herrmann kann links wie rechts spielen und traf in 14 U17-Länderspielen fünf Mal. 2020 zog es ihn von Hannover nach Dortmund. Für den A-Kader des BVB hat es bislang aber noch nicht gereicht.

Über die linke Seite kommt - der zuletzt von Borussia Dortmund suspendierte - Paris Brunner zum Einsatz. Der 17-Jährige traf in 18 Länderspielen bereits 15 Mal und ist offensiv variabel einsetzbar. Brunner ist der diesjährige Gewinner der Fritz-Walter-Medaille und somit bester Spieler des Jahrgangs 2006.

Fayssal Harchaoui Der Gruppe mit 19 U17-Länderspielen schloss sich auch Fayssal Harchaoui aus der U19 des 1. FC Köln an. Der defensive Mittelfeldspieler ist - wie viele andere im Kader - im Juni Europameister geworden.

Eric da Silva Moreira & Maximilian Hennig Auf den Außenverteidiger-Positionen waren gegen Mexiko Eric da Silva Moreira (FC St. Pauli) und Maximilian Hennig (FC Bayern München) gesetzt. Moreira spielt in Hamburg gelegentlich auch weiter vorne und ist mit 19 U17-Länderspielen einer von den "alten Hasen". Gegen Mexiko besorgte er das zwischenzeitliche 3:0. Hennig lief zum siebten Mal für die U17 auf.

Finn Jeltsch Odogus Nebenmann stand in der laufenden Saison bereits zwei Mal im Kader des 1. FC Nürnberg. Für einen Zweitliga-Einsatz hat es Finn Jeltsch allerdings bislang noch nicht gereicht. Dafür hat der 17-Jährige bereits 19 Spiele für die U17-Nationalmannschaft auf dem Buckel.

David Odogu Ein Teil des Innenverteidiger-Duos gegen Mexiko bildete David Odogu. Der Defensiv-Mann ist unumstrittener Stammspieler in der Abwehr von Wolfsburgs U19 und mit 1,91 Metern eine Kante in der Zentrale. Sein Debüt für Deutschlands U17 gab Odogu im Oktober vergangenen Jahres, seitdem stehen fünf Länderspiele zu Buche.

U17-Weltmeisterschaft: Die deutschen Youngsters Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft tritt derzeit bei der Weltmeisterschaft in Indonesien an. Das erste Gruppenspiel gewann das Team von Coach Christian Wück mit 3:1 gegen Mexiko. ran wirft einen Blick auf die Stars von Morgen.

Gruppe C: Brasilien, Iran, Neukaledonien, England

Gruppe C: Brasilien, Iran, Neukaledonien, England

Die 24 teilnehmenden Nationalmannschaften wurden in sechs Vierergruppen aufgeteilt:

U17-WM in Indonesien: Welche Gruppen gibt es noch?

U17-WM 2023: Wann findet die K.o.-Runde statt?

Die Vorrunde der WM beginnt am 10. November und endet mit den letzten Gruppenspielen am 18. November.

Die Achtelfinal-Spiele werden vom 20. bis zum 22. November bestritten. Die Viertelfinal-Duelle werden am 24. und 25. November gespielt.

Die zwei Halbfinal-Partien stehen am 28. November an, das Spiel um Platz drei am 1. Dezember.

Das U17-WM Finale findet am 2. Dezember um 13:00 Uhr (MEZ) im Manaham Stadium in Surakarta statt.