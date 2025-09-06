Union Berlin setzt sich für bessere Bedingungen im Frauenfußball ein. Klub-Präsident Dirk Zingler zeigt sich ob der aktuellen Lage beschämt.

Union Berlins Klub-Präsident Dirk Zingler hat erneut Kritik an zu geringen Investitionen in den deutschen Fußball der Frauen geübt. "Wenn ich sehe, welche finanziellen Möglichkeiten wir im Profifußball haben, ist es beschämend, wie wenig bei den Frauen ankommt", sagte Zingler im Interview mit dem "Tagesspiegel".

Bei den Union-Frauen, die den Durchmarsch von der Regionalliga ins Oberhaus geschafft haben, denke man anders, zum Beispiel bei der Bezahlung. "Wir zahlen gute, aber keine überhöhten Gehälter – das können sich andere Vereine genauso leisten", kritisierte der 61-Jährige.