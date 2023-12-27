In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 23. Dezember, 09:55 Uhr: Verlässt Ex-Bayern-Profi Zirkzee England schon wieder? +++ Geht die Zeit von Joshua Zirkzee in England schon im Winter zu Ende? Laut "Corriere dello Sport" bereitet der Sportdirektor der AS Rom, Frederic Massara, ein offizielles Angebot an Manchester United vor. Dem Bericht zufolge soll eine Leihgebühr über fünf Millionen Euro und eine Kaufpflicht über 30 Millionen angedacht sein. Diese würde demnach eintreten, sollte sich der Klub für die Königsklasse qualifizieren. Der frühere Bayern-Profi kam im Sommer 2024 für 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna in die britische Metropole, seitdem kommt er aber meist über Kurzeinsätze nicht hinaus. In der aktuellen Spielzeit stehen lediglich 372 Pflichtspielminuten zu Buche. Gespräche über ein mögliches Leihgeschäft sollen noch vor Weihnachten starten. Übrigens: Medienberichten zufolge sollen auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin an dem Stürmer Interesse zeigen.

+++ 19. Dezember, 09:29 Uhr: Hat City schon Nachfolger für Guardiola im Auge?+++ Bei Premier-League-Club Manchester City wachsen die Befürchtungen um einen Abgang von Trainer Pep Guardiola im Sommer, auch wenn sein Vertrag noch bis 2027 läuft. Das berichtet "The Athletic" und beruft sich auf "zahlreiche gut informierte Quellen". Demnach wollen die City-Bosse vorbereitet sein und haben bereits einen Nachfolger im Auge: Enzo Maresca (45) vom FC Chelsea soll derzeit ganz oben auf der Liste der Trainer-Kandidaten stehen. Dafür spricht auch, dass Maresca City bereits kennt: 2020 bis 2021 trainierte er die U23, von 2022 bis 2023 war er Co-Trainer der A-Mannschaft unter Guardiola. Mittlerweile ist ein bei Chelsea Cheftrainer, gewann mit den Blues die Klub-WM und liegt in der Premier League auf Platz 4.

+++ 11. Dezember, 16:11 Uhr: Wechselt Real-Ikone Sergio Ramos in die Premier League? +++ Auch mit 39 Jahren will Sergio Ramos seine aktive Karriere weiter fortsetzen. Ende 2025 läuft der Vertrag der Real-Ikone beim mexikanischen Klub CF Monterrey aus. Den Innenverteidiger könnte es laut dem Radiosender "Cadena SER" wohl nach England ziehen. Dem Bericht nach gibt es wohl Interesse von Manchester United am Routinier. Die "Red Devils" suchen demnach einen Führungsspieler für die Defensive. Trotz des fortgeschrittenen Alters sollen die Verantwortlichen von ManUtd um Trainer Ruben Amorim von den Qualitäten von Ramos nach wie vor überzeugt sein. Mit Real Madrid gewann der Spanier unter anderem vier Mal die Champions League, spielte zuletzt mit Monterrey im Sommer 2025 auch bei der FIFA Klub-WM mit.

+++ 08. Dezember, 07:33 Uhr: Nach Abrechnung: Wechsel von Mo Salah wird wahrscheinlicher +++ Gerüchte um einen Wechsel von Mo Salah gibt es schon länger. Wie der englische "Telegraph" zuletzt berichtete, will die saudische Liga im Sommer alles unternehmen, um den Superstar des FC Liverpool zu verpflichten. Das könnte nun deutlich einfacher werden, denn der Ägypter hat sich mit dem FC Liverpool mehr oder weniger überworfen. Der Stürmerstar hatte am Wochenende scharfe Kritik an den Reds und an Trainer Arne Slot geübt. Er fühle sich "unter den Bus geworfen", erklärte er. "Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht warum", sagte der Offensivstar. Vom Verein fühle er sich "fallen gelassen". Es sei "ganz klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme". Was einen Transfer weiter vereinfacht: Auch Liverpool dürfte nun wohl nicht mehr abgeneigt sein. Salahs Vertrag läuft bis 2027. Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte der Klub noch gute 70 Millionen Euro einnehmen. Interesse aus Saudi-Arabien gibt es zudem schon länger.

