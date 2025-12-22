Bittere Nachricht für den FC Liverpool: Rekord-Neuzugang Alexander Isak fällt mit einer schweren Verletzung vermutlich mehrere Monate aus. Es ist der nächste Dämpfer für den Angreifer.

Schock für den FC Liverpool: Der englische Fußball-Meister muss lange auf Rekordeinkauf Alexander Isak verzichten. Wie die Reds am Montag mitteilten, zog sich der Stürmer beim 2:1-Sieg bei Tottenham Hotspur einen Knöchelbruch zu und wurde bereits operiert.

Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben, englische Medien gehen aber von mehreren Monaten aus. "Nach der Diagnose wurde heute eine Operation aufgrund der Knöchelverletzung durchgeführt, die auch eine Fibulafraktur beinhaltet", teilte der Verein am Montagabend mit.