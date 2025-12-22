- Anzeige -
Fußball

FC Liverpool: Rekordeinkauf Alexander Isak fehlt mit Knöchelbruch lange

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 08:30 Uhr
  • SID

Bittere Nachricht für den FC Liverpool: Rekord-Neuzugang Alexander Isak fällt mit einer schweren Verletzung vermutlich mehrere Monate aus. Es ist der nächste Dämpfer für den Angreifer.

Schock für den FC Liverpool: Der englische Fußball-Meister muss lange auf Rekordeinkauf Alexander Isak verzichten. Wie die Reds am Montag mitteilten, zog sich der Stürmer beim 2:1-Sieg bei Tottenham Hotspur einen Knöchelbruch zu und wurde bereits operiert.

Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben, englische Medien gehen aber von mehreren Monaten aus. "Nach der Diagnose wurde heute eine Operation aufgrund der Knöchelverletzung durchgeführt, die auch eine Fibulafraktur beinhaltet", teilte der Verein am Montagabend mit.

Isak bislang hinter den Erwartungen

Rekordtransfer Isak, der im Sommer für 150 Millionen Euro von Newcastle United gekommen war, blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und erzielte erst zwei Ligatreffer - darunter der Führungstreffer in London am Samstag. Ausgerechnet in der Entstehung des Treffers verletzte sich der 26-jährige Schwede im Zweikampf und musste bereits in der 15. Spielminute ausgewechselt werden.

Für Liverpool ist es ein weiterer harter Schlag in einer ohnehin schweren Zeit: Aktuell liegt der Meister lediglich auf Rang fünf, zehn Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Sechs Niederlagen kassierte die Mannschaft von Trainer Arne Slot bereits - und auch der ersehnte Befreiungsschlag gegen Tottenham wird nun von der Verletzung Isaks überschattet.

