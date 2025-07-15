Marc-Andre ter Stegen bleibt auch nach seinem Leihwechsel vom FC Barcelona zum FC Girona vom Verletzungspech verfolgt. ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Auf nationaler Ebene scheint Marc-Andre ter Stegen vom Pech verfolgt zu sein. Um seinen Platz im deutschen Tor für die anstehende Weltmeisterschaft zu sichern, hatte sich der 33-Jährige Anfang des Jahres vom FC Barcelona zum Ligakonkurrenten FC Girona verleihen lassen. Doch bereits in seinem zweiten Spiel für den katalanischen Klub zog er sich eine Muskelverletzung zu. Laut eigenen Prognosen wird die Genesung "mehrere Monate" andauern. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

+++ 24. Februar, 10:47 Uhr: Sami Khedira bemitleidet ter Stegen +++ Obwohl Marc-André ter Stegens OP laut Angaben des FC Girona "reibungslos" verlaufen ist, bleibt der Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr weiterhin offen. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung "AS" bezeichnete Sami Khedira die Karriere des Torwarts bei der deutschen Nationalmannschaft als "eine der grausamsten Geschichten" und drückte sein Mitgefühl aus: "Endlich hast du die Chance, die Nummer eins zu werden, und das auch noch bei einer Weltmeisterschaft, und dann verletzt du dich wieder. Das ist sehr hart. Als Sportler tut mir das sehr leid für ihn." Dennoch wagte der Weltmeister von 2014 eine positive Prognose für das deutsche Endergebnis: "Ich riskiere zu sagen, dass wir bei dieser [Weltmeisterschaft] besser abschneiden werden, als bei den letzten beiden." Ter Stegens Einsatzfähigkeit hänge laut einem Statement des FC Girona nun von der Schnelligkeit beim Genesungsverlauf ab.

+++ 5. Februar, 09:58 Uhr: Ter Stegen äußert sich nach Verletzungsdrama +++ Bereits nach zwei Spielen für den FC Girona hat Marc-Andre ter Stegen den nächsten Rückschlag erlitten. Der Nationaltorhüter fällt langfritistig aus, nachdem er sich gerade erst von zwei langwierigen Blessuren zurückgekämpft hatte. Nun meldete er sich auf Instagram. "Für uns Sportler ist das Schönste der Wettkampf: zu trainieren und zu spielen. All das muss ich nun für mehrere Monate pausieren, da ich mich für eine Operation entschieden habe." Und weiter: "Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen - aber diese hier ist besonders hart für mich." Der 33-Jährige versicherte aber auch: "Ich werde zurückkommen." In Medienberichten hieß es zunächst, der DFB-Keeper würde rund zwei Monate ausfallen. Ter Stegens Statement spricht von "mehreren Monaten", das könnte sogar auf ein Saisonaus hindeuten. Ter Stegen verletzt - Hildebrand exklusiv: ER ist jetzt die klare Nummer eins

+++ 3. Februar, 16:24 Uhr: Nagelsmann sichert ter Stegen Unterstützung zu +++ "Das ist wirklich unglaublich bitter. Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm", teilte Nagelsmann am Dienstag auf "SID"-Anfrage mit. Ter Stegen hatte im Spiel des FC Girona bei Real Oviedo (0:1) am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Er verpasst daher die Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana. "Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten. Aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter", sagte Nagelsmann. WM 2026 - Ter Stegen fällt wieder aus: Dieser Torhüter muss jetzt Deutschlands Nummer 1 sein - Kommentar

+++ 2. Februar, 08:41 Uhr: ter Stegen verletzt sich erneut +++ Der FC Girona hat nicht nur das Auswärtsspiel bei Real Oviedo mit 0:1 verloren, sondern auch Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Der DFB-Keeper hat sich am linken Oberschenkel verletzt und muss wohl für rund zwei Monate pausieren. Das gab der Klub in einem Statement bekannt.

+++ 25. Januar, 17:04 Uhr: Ter Stegen muss wohl länger auf sein Girona-Debüt warten +++ Nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zum FC Girona muss sich Marc-Andre ter Stegen wohl noch etwas gedulden, ehe er sein Debüt geben kann. Wie die "Bild" berichtet, muss er am Montagabend beim Spiel von Girona gegen den FC Getafe wohl noch zuschauen, weil ihm die Statuten in La Liga einen Strich durch die Rechnung machen. Ter Stegen hat nämlich noch keine Spielerlaubnis für Girona, da der Klub bereits die maximale Anzahl von drei Keepern für die laufende Saison gemeldet hat. Nun muss der 33-Jährige warten, bis der Abgang von Dominik Livakovic fixiert wird. Der kroatische Nationalkeeper ist wohl schon mit seinem Ex-Klub Dinamo Zagreb über eine Leihe einig, aber dessen Stammverein Fenerbahce Istanbul blockiert dem Bericht nach den vorzeitigen Leihabbruch von Livakovic bei Girona. Erst wenn Livakovic oder ein anderer Torhüter Girona verlässt, können die Spanier ter Stegen für La Liga registrieren und einsetzen.

+++ 06. Januar, 22:59 Uhr: Ter Stegen erneut verletzt - keine Teilnahme am Supercup +++ Bittere Nachricht für Marc-Andre ter Stegen: Der Torwart des FC Barcelona hat sich im Training vor dem spanischen Supercup in Saudi-Arabien verletzt und vorzeitig die Heimreise nach Katalonien angetreten. Wie der Klub mitteilte, wird Diego Kochen den Platz des deutschen Keepers für das Mini-Turnier in Riad einnehmen. Ter Stegen soll in Barcelona untersucht werden, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen. Ein längerfristiger Ausfall könnte für den 33-Jährigen schwerwiegende Folgen haben. Eigentlich sollte er im Winter verliehen werden, um Spielpraxis mit Blick auf die WM zu erhalten. Sollte sich die Verletzung von ter Stegen allerdings als langwierig herausstellen, scheint ein Leihgeschäft unrealistisch. Zuletzt deutete alles darauf hin, dass der FC Girona ter Stegen verpflichten würde. Der Torhüter kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen. So verpasste er weite Teile der Vorsaison mit einem Patellasehnenriss und verlor in der Folge seinen Stammplatz. Im Vorfeld dieser Saison unterzog er sich einer Rückenoperation, die ihn mehrere Monate zum Zuschauen zwang. Nach seiner Rückkehr absolvierte ter Stegen bislang nur einen Einsatz im spanischen Pokal.

+++ 02. Januar, 10:25 Uhr: FC Barcelona für ter Stegen-Abgang wohl zu großen finanziellen Abstrichen bereit +++ Die Anzeichen verdichten sich, dass Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona verlässt. Ein Winterwechsel zum FC Girona wird laut spanischen Medienberichten immer wahrscheinlicher. Und die Katalanen sollen dem abstiegsbedrohten Konkurrenten aus La Liga offenbar finanziell entgegenkommen wollen. Laut Informationen der "Mundo Deportivo" würden die "Blaugrana" eine geringe Gebühr für eine Leihe des Nationaltorhüters bis Saisonende akzeptieren. Demnach könnte Girona maximal eine Million Euro aufbringen. Und damit nicht genug. Dem Bericht zufolge soll "Barca" auch bereit sein, einen Großteil von ter Stegens Gehalt zu übernehmen, das zwischen 18 und 20 Millionen Euro pro Jahr liegen soll. Die Katalanen hoffen offenbar darauf, dass sich der Routinier über Spielpraxis für andere Klubs empfehlen kann und die für Girona kostengünstige Leihe die Chancen auf einen fixen Wechsel im Sommer erhöhen wird. Gironas Trainer Miguel Angel Sanchez Munoz hat das Interesse am 33-Jährigen zuvor bereits bestätigt. "Er ist ein Top-Spieler. Jeder würde ter Stegen gerne haben", wurde der Coach laut spanischen Medien am Montagabend bei einer Veranstaltung des katalanischen Fußball-Verbandes zitiert.

+++ 28. Dezember, 18:25 Uhr: Spanien-Klub wohl Favorit auf Winterwechsel +++ Joan Garcia bleibt die Nummer eins, das hat Barcelona-Trainer Hansi Flick bestätigt. Entsprechend deutet sich ein Winterwechsel von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen an, um Spielpraxis zu bekommen und seine Teilnahme an der WM 2026 nicht zu gefährden. Laut der spanischen Zeitung "Sport" soll der FC Girona Favorit auf die Verpflichtung des 33-Jährigen sein. Demnach sei das Verhältnis des Klubs, der aktuell auf dem 18. Platz in La Liga liegt, zu den Bossen der Katalanen hervorragend. Weiter heißt es, dass wohl mit einer Einigung zu rechnen ist. Dem Bericht zufolge wolle Girona "alles daran setzen", um ter Stegen zu verpflichten. Der Torhüter steht noch bis 2028 unter Vertrag.

+++ 22. Dezember, 09:45 Uhr: England-Klub an ter Stegen dran? +++ Marc-Andre ter Stegen will sich unbedingt für eine WM-Teilnahme empfehlen - daher scheint ein Winter-Abschied vom FC Barcelona immer wahrscheinlicher. Im Klub ist der 33-Jährige nur noch Torwart Nummer drei. Laut einem Bericht der "Mundo Deportivo" befindet sich nun ein neuer Klub im Rennen um den Deutschen. Premier-League-Klub Aston Villa soll Interesse bekundet haben. Der Verein aus Birmingham steht aktuell auf Platz drei in der Premier League und ist auch noch in der Europa League vertreten. DFB-Schock! Ter Stegen droht erneut langer Ausfall Verantwortliche der "Villans" sollen sich bei den Katalanen bereirs nach dem Fitnesszustand des Nationaltorhüters erkundigt haben. Dieser hatte nach einer Rücken-OP im Sommer mehrere Monate gefehlt. Villas Stammtorwart Emiliano Martinez hat derweil mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Der Weltmeister und frühere Welttorhüter hat selbst Probleme am Rücken, fehlte zuletzt zweimal. Darüber hinaus sollen noch weitere Teams an ter Stegen interessiert sein: Der spanische Abstiegskandidat Girona, Besiktas Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien. Diese seien für den Deutschen demnach aber keine Optionen.

+++ 18. Dezember, 07:34 Uhr: Umdenken bei ter Stegen? +++ Eigentlich wollte Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona zunächst nicht verlassen. Allerdings kommt es offenbar zu einem Umdenken beim Nationalkeeper. Wie die "Sport Bild" berichtet, will ter Stegen nun im Wintertransfer doch den Verein wechseln. Angeblich sollen die AS Monaco, Tottenham Hotspur, Manchester United und Klubs aus der Türkei Interesse am gebürtigen Mönchengladbacher haben. Zuletzt feierte er beim 2:0-Auswärtserfolg bei CD Guadalajara im Copa del Rey sein Comeback nach schwerer Verletzung.

