Weltrangliste: DFB-Team droht Topf zwei bei WM-Auslosung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der FIFA-Weltrangliste nach der Niederlage in der Slowakei den so wichtigen neunten Platz verloren. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann rutschte im September mit 1704,27 Punkten auf Rang zwölf ab, mit Kroatien (1714,2), Italien (1710,06) und Marokko (1706,27) zogen gleich drei Nationen am DFB-Team vorbei.

Die besten neun Mannschaften der Weltrangliste werden bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember gemeinsam mit den drei Gastgebern Mexiko, USA und Kanada in Topf eins gesetzt. Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfs hingewiesen. Derzeit steht sein Team in der Qualifikationsgruppe A auf Rang drei, nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026.

An der Spitze der Weltrangliste gab es einen Wechsel: Europameister Spanien (1875,37) übernahm durch zwei Siege in der WM-Qualifikation erstmals seit Juni 2014 die Führung, dahinter folgen Frankreich (1870,92) sowie das bis dahin seit April 2023 ununterbrochen an der Spitze stehende Argentinien (1870,32).