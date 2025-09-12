FUssball
Fußball-WM 2026: FIFA meldet gewaltigen Ansturm auf Ticket-Lotterie - trotz eines kuriosen Hakens
- Veröffentlicht: 12.09.2025
- 13:28 Uhr
- ran.de
Seit Mittwochnachmittag können sich Fans für die Ticketverlosung zur WM 2026 registrieren. Dafür benötigt es aber nicht nur Glück, sondern kurioserweise auch eine Visa-Karte. Die FIFA darf sich dennoch über ein gewaltiges Interesse freuen.
Mit der WM 2026 rückt das nächste interkontinentale Fußball-Großevent immer näher. Wer für eines oder mehrere Spiele beim vom 11. Juni bis zum 19 Juli 2026 laufenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada Tickets erhaschen möchte, sollte sich damit möglichst bald auseinandersetzen. Das Interesse an der WM ist schließlich gewaltig.
Nach dem offiziellen Start am Mittwochnachmittag (17 Uhr) haben sich laut Angaben der FIFA bereits 1,5 Millionen Menschen zur Anmeldung für die Ticketverlosung registriert.
Besonders groß sei dabei wenig überraschend das Interesse in den Gastgeber-Ländern sowie in den großen Nationen Südamerikas wie Argentinien, Kolumbien und Brasilien. In Europa seien die Fans aus England, Spanien, Portugal und Deutschland besonders gut vertreten.
Ticket-Ärger für viele Fans: Registrierung nur mit Visa-Karte möglich
So mancher Fan dürfte aber zunächst in die Röhre geschaut haben. Bei der Registrierung gibt es schließlich eine kuriose Besonderheit. Eine Anmeldung ist in dieser ersten Phase nur mit einer Visa-Karte möglich.
Klingt komisch, hat aber den Hintergrund, dass der Zahlkartenanbieter offizieller Sponsor des Weltverbands ist und sich die Exklusivrechte gesichert hat. Für Nutzer anderer Karten ist das aber natürlich eine ziemlich nervige Angelegenheit.
Es besteht noch bis zum 19. September die Möglichkeit, sich für die erste Phase zu registrieren. Wer dann im Losverfahren Glück hat, erhält am 29. September per E-Mail ein Datum und ein Zeitfenster für den Ticketkauf mitgeteilt, der am 1. Oktober beginnt. Es ist laut FIFA aber selbst dann nicht garantiert, dass jeder auch Tickets erhält.
WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert
Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
Die WM 2026 rückt immer näher. Etwas mehr als neun Monate vor dem Start des Turniers füllt sich auch das Kontingent der Teilnehmer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben.
USA
Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen?
Kanada
Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt.
Mexiko
Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0.
Japan
Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team.
Neuseeland
Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen.
Iran
Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein.
Argentinien
Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann.
Usbekistan
Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation.
Jordanien
Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ...
Südkorea
... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme.
Australien
Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien.
Brasilien
Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr.
Ecuador
Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme.
Uruguay
Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten.
Paraguay
Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador.
Kolumbien
Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor.
Marokko
Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht.
Tunesien
Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern.
WM-Tickets: Zweite Anmeldephase Ende Oktober
Für alle Fans, die sich auf Anhieb kein Ticket sichern konnten oder keine Visa-Karte besitzen, bietet sich in der zweiten Phase die nächste Chance. Die Anmeldung findet voraussichtlich vom 27. bis 31. Oktober statt und setzt keine Visa-Karte mehr voraus. Der Verkauf soll von Ende November bis Mitte Dezember laufen.
Die dritte Phase beginnt dann erst nach der Gruppenauslosung, die für den 5. Dezember in Washington terminiert ist.
Das Wichtigste in Kürze
FIFA sorgt mit Preispolitik für kritische Töne
Die von der FIFA angesetzte Preispolitik für den Ticketverkauf hat bereits für ordentlich Wirbel gesorgt. Offenbar setzt der Weltverband auf das Prinzip Dynamic Pricing.
Dieses besagt, dass die Nachfrage den Preis bestimmt. Je mehr Interesse also an einem Match besteht, desto teurer werden die Tickets. Horror-Preise bei den Top-Spielen sind also vorprogrammiert.
"Es ist nichts als unverhohlene Gier - so einfach ist das. Wir stehen dieser Idee sehr kritisch gegenüber, sie gehört nicht in den Fußball", kritisierte Ronan Evain vom europäischen Fanbündnis "Football Supporters Europe" in einer Mitteilung.
FIFA zieht positives Zwischenfazit
FIFA-Funktionär Heimo Schirgi zieht ungeachtet der kritischen Töne aber bereits nach den ersten Stunden ein positives Zwischenfazit.
"Die große Anzahl der eingereichten Anmeldungen zeugt von der enormen Begeisterung, die die FIFA Weltmeisterschaft 26 weltweit ausgelöst hat, und davon, dass sie zu einem Wendepunkt in der Geschichte des Fußballs werden wird", schilderte er in der Mitteilung.