WM 2026: FIFA schüttet 300 Millionen für Abstellungen aus

Der Fußball-Weltverband FIFA wird seine Abstellungsprämien für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko im Vergleich zur Endrunde 2022 in Katar um fast 70 Prozent steigern. Laut der FIFA sollen die Klubs insgesamt mit rund 300 Millionen Euro für die Bereitstellung ihrer Spieler entschädigt werden. Im Anschluss an die WM 2022 hatte der Verband 209 Millionen US-Dollar (nach heutigem Wechselkurs 177 Millionen Euro) an 440 Vereine aus 51 Ländern ausgeschüttet.

"Der Ausbau des FIFA-Programms zur Beteiligung von Klubs für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bedeutet eine noch ausgeprägtere finanzielle Anerkennung des enormen Beitrags, den so viele Klubs und ihre Spieler rund um die Welt sowohl zur Qualifikation als auch zur Endrunde der WM leisten", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Die Entschädigungshöhe verhandelte die FIFA mit der europäischen Klubvereinigung (ECA). Dabei wurde festgehalten, dass erstmals auch die Klubs an den Turniereinnahmen beteiligt werden, deren Spieler nur in der Qualifikation zum Einsatz gekommen sind.

"Wir bei der ECA freuen uns, dass wir gemeinsam mit der FIFA dieses innovative neue Programm zur Beteiligung von Klubs gestalten konnten", sagte der ECA-Vorsitzende Nasser Al-Khelaifi: "Es wird sicherstellen, dass noch mehr Klubs in aller Welt für die Abstellung von Spielern belohnt werden."