Fußball

Fußball-WM 2026: Tunesien qualifiziert - diese 18 Teams sind sicher dabei

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 10:30 Uhr
  • SID

Während die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation noch einiges zu erledigen hat, sind andere Nationen schon längst für die Endrunde im Jahr 2026 qualifiziert. Tunesien hat sich das 18. Ticket geschnappt.

Tunesien hat das Ticket für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gelöst.

Durch den späten 1:0 (0:0)-Sieg in Äquatorialguinea sicherte sich das Team um den Augsburger Elias Saad nach acht Spieltagen vorzeitig den Sieg in Gruppe H. Mohamed Ben Romdhane von Al Ahly erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute.

WM-Qualifikation: Tunesien zum siebten Mal qualifiziert

Die Nordafrikaner werden damit zum siebten Mal bei einer WM-Endrunde vertreten sein, zum dritten Mal in Folge. Bei allen bisherigen sechs Teilnahmen war bereits in der Vorrunde Schluss, so auch zuletzt 2022 in Katar. Damals gelang mit dem 1:0-Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zum Auftakt aber eine echte Sensation.

Tunesien ist Team Nummer 18 von insgesamt 48, die sich bereits ihren Platz bei der ersten XXL-WM gesichert haben - und das zweite afrikanische nach Marokko.

WM 2026: Gastgeber-Staaten fix qualifiziert

Die drei Gastgeber-Starten USA, Kanada und Mexiko waren vorab für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert. Die Teams müssen nicht durch die Qualifikation oder ein Playoff-Turnier, sondern sind fix mit dabei.

Das Wichtigste zur WM

WM 2026: Die Qualifikation schreitet voran

Während die WM-Qualifikation in Europa gerade erst begonnen hat, sind andere Kontinentalverbände deutlich weiter. In Ozeanien konnte sich Neuseeland den einzigen fixen Startplatz sichern, während auch in der asiatischen Qualifikationsrunde (Japan, Südkorea, Jordanien, Iran, Usbekistan, Australien) sechs von neun Plätze vergeben sind.

Auch in Südamerika sind mit Brasilien, Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay alle sechs direkten Tickets vergeben und nur noch ein Playoff-Platz offen.

In Nord- und Mittelamerika ist noch kein Team (außer die Gastgeber-Nationen) durch. In Afrika konnten mit Tunesien und Marokko zwei Nationen das WM-Ticket lösen.

WM-Qualifikation: Die 18 qualifizierten Teams im Überblick

  • USA
  • Mexiko
  • Kanada
  • Japan
  • Südkorea
  • Iran
  • Usbekistan
  • Jordanien
  • Australien
  • Neuseeland
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Kolumbien
  • Tunesien
  • Marokko
