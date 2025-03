U21: Woltemade nicht zu stoppen! Deutsche U21 besiegt Spanien

Im Stadion am Böllenfalltor sorgte der Stuttgarter Woltemade (3.) vor 16.267 Fans für den deutschen Blitzstart und legte nach der Pause noch zwei weitere Treffer (56./79.) nach. Gabri Veiga (19.) glich zwischenzeitlich für Spanien aus. Die DFB-Elf setzte durch den Sieg eine beeindruckende Erfolgsserie fort: Das Team blieb im 15. Spiel hintereinander ungeschlagen.

Nachdem am Freitag bereits der EM-Gastgeber Slowakei mit 1:0 (1:0) besiegt worden war, darf der deutsche Nachwuchs nun hoffnungsfroh auf das Großereignis blicken, das vom 11. bis zum 28. Juni stattfindet.

Dank Dreierpacker Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor dem Kontinentalturnier am Dienstagabend in Darmstadt gegen Mitfavorit Spanien mit 3:1 (1:1) gewonnen.

Traumtor von Woltemade

Cheftrainer Antonio Di Salvo hatte vor der Partie begeistert über die erste Hälfte der A-Nationalmannschaft beim 3:3 (3:0) am Sonntag in der Nations League gegen Italien gesprochen: "Es waren einige Dinge dabei, die auch wir mitnehmen werden", sagte der der 45-Jährige. Im Vergleich zum knappen Sieg in der Slowakei stellte Di Salvo seine Startformation nur einmal um, statt Nicolo Tresoldi begann Ansgar Knauff im rechten Mittelfeld.

Spektakel aber gab es nach nur drei Minuten auf der linken deutschen Seite: Woltemade kombinierte sich im Zusammenspiel mit Paul Nebel in den Strafraum und chippte den Ball über Torhüter Alejandro Iturbe zur Führung.

Es boten sich weitere Chancen durch Brajan Gruda (11.) und Woltemade (16.), die deutsche Auswahl präsentierte sich spielfreudig - und erhielt dann die kalte Dusche: Kapitän Eric Martel rutsche bei einem Klärungsversuch weg, Veiga schaltete blitzschnell. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel auf beiden Seiten, das Unentschieden zur Pause war leistungsgerecht.