Premier League

Arsenal gewinnt gegen Chelsea: Kai Havertz feiert Comeback

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 20:10 Uhr
  • SID

Gleich doppelt gute Nachrichten für den FC Arsenal. Es gab nicht nur einen Sieg gegen Chelsea, sondern auch das Comeback von DFB-Star Kai Havertz.

Der FC Arsenal hat beim Comeback von Nationalspieler Kai Havertz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Gunners gewannen das Londoner Derby gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:1) und haben weiterhin fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League vor Manchester City. Das Team von Pep Guardiola hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

DFB-Star Havertz wurde gegen die Blues in der 76. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt. Der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn nach einer Knie-OP schon länger gefehlt hatte, war seit dem 12. Februar mit muskulären Problemen ausgefallen.

FC Arsenal vs. Chelsea: Wieder eine Ecke

William Saliba brachte die Gunners in Führung (21.). Ein Eigentor des Ex-Leverkuseners Piero Hincapie führte zum Ausgleich für Chelsea (45.+2). Jurrien Timber erzielte das 2:1 (66.). Chelsea spielte ab der 70. Minute in Unterzahl. Pedro Neto sah innerhalb von nur drei Minuten Gelb-Rot.

Manchester City hatte zuvor seine Pflichtaufgabe im Titelrennen auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland gelöst. City bezwang Aufsteiger Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke auswärts 1:0 (1:0).

