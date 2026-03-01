Gleich doppelt gute Nachrichten für den FC Arsenal. Es gab nicht nur einen Sieg gegen Chelsea, sondern auch das Comeback von DFB-Star Kai Havertz.

Der FC Arsenal hat beim Comeback von Nationalspieler Kai Havertz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Gunners gewannen das Londoner Derby gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:1) und haben weiterhin fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League vor Manchester City. Das Team von Pep Guardiola hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

DFB-Star Havertz wurde gegen die Blues in der 76. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt. Der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn nach einer Knie-OP schon länger gefehlt hatte, war seit dem 12. Februar mit muskulären Problemen ausgefallen.