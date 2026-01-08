21. Spieltag in der Premier League
FC Arsenal vs. FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Ticker
- Veröffentlicht: 08.01.2026
- 16:01 Uhr
Am 21. Spieltag kommt es in der Premier League zum Traditionsduell zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
In der Premier League ist die "Winterpause" traditionell ein Fremdwort. Während die Bundesliga erst am kommenden Wochenende wieder den Spielbetrieb aufnimmt, wartet in England gleich das nächste Topspiel auf die Fans.
Am 21. Spieltag trifft der FC Arsenal im heimischen Emirates Stadium auf den FC Liverpool. Nach dem Ausrutscher von Verfolger Manchester City (1:1 gegen Brighton & Hove Albion), könnten die "Gunners" mit einem Sieg gegen Liverpool einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen und den Vorsprung auf acht Punkte ausbauen.
Doch gegen den FC Liverpool muss die Mannschaft von Mikel Arteta durchaus aufpassen. Nach dem desaströsen Saisonstart haben sich die "Reds" zuletzt deutlich stabilisiert und blieben wettbewerbsübergreifend zuletzt neun Spiele in Folge ungeschlagen.
Auch für Liverpool wäre ein Erfolg wichtig. Derzeit rangiert das Team von Arne Slot auf Platz vier und somit auf dem letzten Champions-League-Platz. Hinter den "Reds" scharren aber gleich mehrere Teams mit den Hufen.
So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool im TV, Livestream und Liveticker.
FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Premier-League-Duell statt?
- Partie: FC Arsenal vs. FC Liverpool
- Wettbewerb: Premier League; 21. Spieltag
- Datum: 08. Januar
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Emirates Stadium (London)
Liverpool gastiert beim FC Arsenal heute live: Läuft die Premier League im Free-TV?
Nein! Das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live: Wer zeigt das Premier-League-Spiel im Pay-TV?
Das Topspiel aus England wird um 21:00 Uhr auf Sky zu sehen sein. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Premier League heute live: Wo kann ich Arsenal vs. Liverpool im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Arsenal trifft auf Liverpool: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Premier League?
Einen Liveticker zum Premier-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Arsenal vs. FC Liverpool
- Spiel: FC Arsenal vs. FC Liverpool
- Datum und Uhrzeit: 08. Januar; 21:00 Uhr
- Trainer: Mikel Arteta (FC Arsenal), Arne Slot (FC Liverpool)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
- Liveticker: ran.de