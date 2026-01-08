FC Arsenal vs. FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Ticker

Am 21. Spieltag kommt es in der Premier League zum Traditionsduell zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

In der Premier League ist die "Winterpause" traditionell ein Fremdwort. Während die Bundesliga erst am kommenden Wochenende wieder den Spielbetrieb aufnimmt, wartet in England gleich das nächste Topspiel auf die Fans.

Am 21. Spieltag trifft der FC Arsenal im heimischen Emirates Stadium auf den FC Liverpool. Nach dem Ausrutscher von Verfolger Manchester City (1:1 gegen Brighton & Hove Albion), könnten die "Gunners" mit einem Sieg gegen Liverpool einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen und den Vorsprung auf acht Punkte ausbauen.

Doch gegen den FC Liverpool muss die Mannschaft von Mikel Arteta durchaus aufpassen. Nach dem desaströsen Saisonstart haben sich die "Reds" zuletzt deutlich stabilisiert und blieben wettbewerbsübergreifend zuletzt neun Spiele in Folge ungeschlagen.

Auch für Liverpool wäre ein Erfolg wichtig. Derzeit rangiert das Team von Arne Slot auf Platz vier und somit auf dem letzten Champions-League-Platz. Hinter den "Reds" scharren aber gleich mehrere Teams mit den Hufen.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool im TV, Livestream und Liveticker.