Florian Wirtz trifft für den FC Liverpool beim Unentschieden gegen den FC Fulham. Wegen der Wertung des Treffers wurde die Schiedsrichter-Vereinigung angerufen.

Der englische Fußball-Erstligist FC Fulham ruft wegen des strittigen Gegentreffers durch Nationalspieler Florian Wirtz vom FC Liverpool die britische Schiedsrichter-Organisation an. Marco Silva, Teammanager der Cottagers, sprach von "klarem Abseits" und bekräftigte den Wunsch des Klubs nach Klärung. Noch warte Fulham auf eine Antwort der Schiedsrichter-Vereinigung, die vom ehemaligen Weltklasse-Referee Howard Webb geleitet wird.

Er habe sich nach der Begegnung am vergangenen Sonntag (2:2) zahlreiche verschiedene Einstellungen der Szene angesehen und könne "nicht glauben", dass Wirtz' Treffer Anerkennung gefunden habe, sagte Silva. Jeder im Stadion habe das Abseits klar erkannt. "Egal, wen Sie fragen würden: Alle, die den Fußball lieben, hätten dieselbe Meinung wie ich."

Das gilt sogar für Wirtz. "Ich war sicher, dass es Abseits war. Deshalb habe ich nicht mal gejubelt", sagte er über seinen zweiten Treffer im Trikot der Reds zum zwischenzeitlichen 1:1.