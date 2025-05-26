Drama rund um die Meisterfeier des FC Liverpool. Ein Auto fährt in die Menschenmenge, unzählige Menschen werden verletzt. Diese Meldung wird laufend aktualisiert, sofern es relevante Updates gibt. Schlimme Nachrichten aus England: Während der Meisterfeier des FC Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen erfasst. 27 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, es gibt zwei Schwerverletzte, darunter ein Kind. Zwanzig weitere Betroffene wurden vor Ort in einem großen blauen Zelt auf der Straße behandelt. Vier Personen, darunter ein Kind, wurden unter dem Auto eingeklemmt und mussten geborgen werden, sagte Nick Searle, Chef der Feuerwehr Merseyside. Mo Salah vor Abschied beim FC Liverpool? Die Wechsel-Optionen

Wiederum andere hätten sich zur Behandlung selbst in ein Krankenhaus begeben. Tödlich verletzt wurde - Stand jetzt - glücklicherweise niemand. Insgesamt ist von 47 Verletzten die Rede. Laut Angaben der "BBC" sind am Dienstagvormittag noch vier der 27 Personen im Krankenhaus. Premierminister Keir Starmer lobte den "bemerkenswerten Mut der Polizei und anderer Rettungsdienste. Sie unterstützen und versorgen diejenigen, die bei diesem schrecklichen Ereignis verletzt wurden", teilte der Politiker in einer Erklärung mit und fügte hinzu: "Das ganze Land steht hinter Liverpool."

Polizei in Liverpool: "Vorfall wird nicht als terroristischer Akt eingestuft" "Umfangreiche Ermittlungen sind im Gange, um die Umstände des Unfalls zu klären. Es ist äußerst wichtig, dass die Öffentlichkeit nicht spekuliert oder Falschinformationen in den sozialen Medien verbreitet", sagte Jenny Sims von der Merseyside Police: "Ich weiß, dass viele Menschen verständlicherweise beunruhigt sind von dem, was heute Abend passiert ist. Was ich sagen kann: Wir gehen davon aus, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelt. Derzeit suchen wir im Zusammenhang mit dem Vorfall keine weiteren Personen. Der Vorfall wird nicht als terroristischer Akt eingestuft.“ Die Merseyside Police hatte zuvor am frühen Abend geschrieben, sie sei am Abend kontaktiert worden, weil ein Auto mehrere Passanten erfasst haben soll. Das Auto habe angehalten und ein Mann sei festgesetzt worden. Die Polizei sprach in der ersten Stellungnahme konkret von "einer Kollision eines Auto mit mehreren Fußgängern". Der Bereich um die Water Street im Zentrum der Stadt wurde abgesperrt, ein Rettungshubschrauber landete. Agenturfotos zeigen den Abtransport mehrerer Verletzter. "Wir bitten die Öffentlichkeit, nicht über die Umstände des Vorfalls in der Water Street im Stadtzentrum von Liverpool zu spekulieren. Wir können bestätigen, dass der festgenommene Mann ein 53-jähriger weißer Brite aus dem Raum Liverpool ist. Umfangreiche Ermittlungen sind im Gange, um die Ereignisse vor dem Zusammenstoß aufzuklären", teilte die Polizei mit und bat darum, "keine verstörenden Inhalte online zu teilen, sondern Videomaterial oder Informationen direkt an uns weiterzugeben". Auch am Dienstagvormittag laufen die Ermittlungen noch. Unklar ist nach wie vor, ob es sich um einen gezielten Angriff, einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelte.

FC Liverpool - Meister-Parade: Fahrer festgenommen - Motiv unklar Der "Mirror" hatte berichtet, dass der Fahrer des Autos absichtlich in die Menschenmenge gefahren sei. Von offizieller Seite wurde das allerdings nicht bestätigt, auch am Montagabend im Rahmen der Pressekonferenz nicht. Die Zeitung "Guardian" zitierte derweil einen Zeugen, der sagte, Leute hätten gegen die Scheiben geschlagen und sie daraufhin eingeschlagen. Daraufhin soll der Fahrer Gas gegeben haben. "Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich - meine Gedanken sind bei den Verletzten und Betroffenen", schrieb Premierminister Keir Starmer beim Kurznachrichtendienst "X". Er bat zudem darum, der Polizei "den notwendigen Raum" für Ermittlungen zu geben. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr Ortszeit. Zu dem Zeitpunkt waren offenbar noch viele Menschen auf den Straßen der nordenglischen Stadt unterwegs, um den Titel der "Reds" zu feiern. Unter dem neuen Trainer Arne Slot hatte Liverpool im Jahr eins nach Jürgen Klopp die 20. Meisterschaft geholt. Die Mannschaft war anlässlich der Feier im offenen Bus durch die Stadt gefahren worden.

Der FC Liverpool schrieb auf "X", mit den Behörden in Austausch zu stehen. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen dieses schweren Vorfalls". Auch der Stadtrivale FC Everton meldete sich via "X" und schrieb, man sei "bei allen, die von diesem schweren Vorfall in unserer Stadt betroffen sind".