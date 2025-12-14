- Anzeige -

Foul an Wirtz: Keine Rote Karte durch VAR bestätigt Brightons Diego Gomez traf den Deutschen mit gestrecktem Bein auf Bauchhöhe. Die daraus resultierende Gelbe Karte blieb bestehen - obwohl das Foul sehr brutal aussah und nichts mit dem Ball zu tun hatte. Wirtz konnte glücklicherweise weiterspielen und wurde erst in der 78. Minute ausgewechselt. Nun rechtfertigte die Premier League auf ihrem offiziellen X-Account die Karte: "Die Entscheidung des Schiedsrichters, Gomez die Gelbe Karte zu zeigen, wurde vom VAR überprüft und bestätigt – das Foul an Wirtz wurde als nicht übermäßig hart und nicht als grobes Foulspiel eingestuft".

