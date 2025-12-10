Die Stars des FC Liverpool sind die großen Verlierer beim Marktwert-Update der Premier League. ManCity-Torjäger Erling Haaland ist mit Barca-Star Lamine Yamal nun der teuerste Spieler der Welt.

Die neuen Marktwert-Update der Premier League wurden von "transfermarkt.de" veröffentlicht.

Die größten Verlierer kommen dabei vom FC Liverpool. Der Kader der "Reds" hat insgesamt 112 Millionen Euro an Marktwert verloren.

Besonders stark getroffen hat es das Quartett um Florian Wirtz, Alexander Isak, Alexis Mac Allister und Mo Salah. Zusammen büßen sie 70 Millionen Euro ein. Wirtz' Marktwert sinkt um 20 Millionen und liegt nun bei 110 Millionen Euro.

Arsenal-Star Bukayo Saka verliert zehn Millionen Euro, bleibt mit seinen 130 Millionen Euro aber weiterhin der teuerste Spieler der "Gunners". Die Londoner sind zudem weiterhin das wertvollste Team der Liga mit 1,29 Milliarden.

Niclas Füllkrug verlor leicht an Wert und liegt nun bei acht Millionen Euro. Auch Kai Havertz rutscht mit seiner Knieverletzung auf 55 Millionen Euro ab.