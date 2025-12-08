Premier league
FC Liverpool streicht Mo Salah aus dem CL-Kader: Geht er ausgerechnet zum Ex-Verein zurück? Die Wechsel-Optionen
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 13:25 Uhr
- Nicolas Gödtel
Mohamed Salahs Verbleib beim FC Liverpool steht nach seiner Wutrede gegen Trainer und Klub auf der Kippe. ran stellt die wahrscheinlichen Optionen für Salah vor.
Nach seiner Wutrede wirkt ein Abschied Mohamed Salahs vom FC Liverpool nur noch wie eine Frage der Zeit. Nach dem 3:3 gegen Leeds United platzte es aus dem Ägypter heraus: "Sie werfen mich vor den Bus."
Und weiter: "Es scheint, als ob jemand nicht möchte, dass ich im Klub bin." Schon im Sommer war über einen Abschied des drittbesten Torschützen der Vereinsgeschichte spekuliert worden, doch dann verlängerte Salah im Frühjahr bis 2027.
In dieser Saison ist der Ägypter nicht mehr gesetzt. Das Spiel gegen Leeds war bereits das dritte in Folge ohne Startelfeinsatz für den 33-Jährigen. Dabei stellte er in der vergangenen Saison noch Rekorde auf: die meisten Torvorlagen in einer Spielzeit (16) und als erster Spieler mehr als 40 Scorerpunkte in zwei aufeinanderfolgenden Saisons.
Nach seiner öffentlichen Tirade gegen Klub und Trainer Arne Slot wurde Salah nun aus dem Aufgebot für das Champions-League-Spiel in Mailand unter der Woche gestrichen. Ein schneller Abschied im Winter wird immer realistischer.
ran stellt die möglichen Abnehmer vor.
Mo Salah vor Abschied beim FC Liverpool: Die Wechsel-Optionen
Saudi-Arabien
Das Interesse aus Saudi-Arabien ist bekannt. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel ins Königreich. Nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison sagte Salah dem ägyptischen TV-Sender "On Sport": "Wenn ich nicht in Liverpool verlängert hätte, wäre es passiert. Mein Verhältnis zu den Verantwortlichen der Saudi Pro League ist sehr gut. Wir haben viel gesprochen und die Verhandlungen waren ernst."
Jetzt nimmt das Thema erneut Fahrt auf. Laut "The Telegraph" soll ein Entscheidungsträger gesagt haben: "Wir sind absolut überzeugt, dass Mo Salah nach Saudi-Arabien kommt. Da gibt es keinen Zweifel." Ob im Januar oder Sommer, sei offen.
- Kommentar: Xabi Alonso hat Real Madrid nicht im Griff
- FC LiverpooI: Mo Salah trotz Chaos lachend im Training – Streit mit Arne Slot geht weiter
Die Topkandidaten: Al Ittihad und Al Hilal. Bei Letzterem könnte Salah auf Ex-Teamkollege Darwin Nunez treffen. Wie zuvor Cristiano Ronaldo soll er nicht nur sportlich, sondern auch als Aushängeschild dienen. Laut "Sport Bild" könnte der Wechsel Liverpool rund 70 Millionen Euro einbringen.
MLS in den USA
MLS-Insider Tom Bogert sieht Salah eher in den USA als in Saudi-Arabien. "Wenn Mohamed Salah in die MLS kommt, bin ich extrem sicher, dass es San Diego wird", prohpezeit der Journalist. Der Klub aus Kalifornien wird von einem Ägypter geführt.
Bogert weiter: "Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem Chicago, Miami oder LAFC San Diego überbieten. Wenn Geld fließt, dann dort." Für Salah wäre die MLS keine schlechte Adresse. Die Liga hat sich in den vergangenen Jahren mit Verpflichtungen von Lionel Messi, Thomas Müller und weiteren Altstars ein gewisses Profil aufgebaut.
Aston Villa
Weniger wahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließen: ein Verbleib in der Premier League. Aston-Villa-Miteigentümer Nassef Sawiris – einer der reichsten Ägypter – verfügt über beste Verbindungen im Weltsport. Auch seine Rolle als Großinvestor bei Adidas schafft eine weitere Verbindung zu Salah, der mit dem Sportartikelhersteller verbunden ist.
FC Basel
Eine romantische, aber sportlich wie finanziell unwahrscheinliche Option stellt der FC Basel dar. In der Schweizer Stadt an der Grenze zu Deutschland begann Salah 2012 seine internationale Karriere. Für den amtierenden Meister und Pokalsieger wäre seine Rückkehr eine perfekte Comeback-Story. Finanziell liegt sie jedoch weit außerhalb des machbaren Rahmens.