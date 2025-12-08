Mohamed Salahs Verbleib beim FC Liverpool steht nach seiner Wutrede gegen Trainer und Klub auf der Kippe. ran stellt die wahrscheinlichen Optionen für Salah vor.

Nach seiner Wutrede wirkt ein Abschied Mohamed Salahs vom FC Liverpool nur noch wie eine Frage der Zeit. Nach dem 3:3 gegen Leeds United platzte es aus dem Ägypter heraus: "Sie werfen mich vor den Bus."

Und weiter: "Es scheint, als ob jemand nicht möchte, dass ich im Klub bin." Schon im Sommer war über einen Abschied des drittbesten Torschützen der Vereinsgeschichte spekuliert worden, doch dann verlängerte Salah im Frühjahr bis 2027.

In dieser Saison ist der Ägypter nicht mehr gesetzt. Das Spiel gegen Leeds war bereits das dritte in Folge ohne Startelfeinsatz für den 33-Jährigen. Dabei stellte er in der vergangenen Saison noch Rekorde auf: die meisten Torvorlagen in einer Spielzeit (16) und als erster Spieler mehr als 40 Scorerpunkte in zwei aufeinanderfolgenden Saisons.

Nach seiner öffentlichen Tirade gegen Klub und Trainer Arne Slot wurde Salah nun aus dem Aufgebot für das Champions-League-Spiel in Mailand unter der Woche gestrichen. Ein schneller Abschied im Winter wird immer realistischer.

ran stellt die möglichen Abnehmer vor.