"Auf welche Mitspieler freust du dich am meisten? -"Auf alle"
Granit Xhaka: Ex-Leverkusen-Star blamiert sich bei Vorstellung beim FC Sunderland
- Aktualisiert: 06.08.2025
- 08:46 Uhr
- ran.de
Granit Xhaka ist der Star-Einkauf des FC Sunderland. Bei seiner Vorstellung blamiert sich der Schweizer jedoch und erntet Spott.
Granit Xhaka hat bei seiner Vorstellung als Neuzugang des AFC Sunderland für unfreiwillige Belustigung gesorgt.
Der Schweizer Nationalspieler, der für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum Premier-League-Aufsteiger gewechselt ist, zeigte im ersten Interview mit dem Klub erstaunlich wenig Wissen über seinen neuen Arbeitgeber – und erntete dafür Spott, vor allem von Fans des Rivalen Newcastle United.
Granit Xhaka liefert generische Antworten über Sunderland
Auf die Frage, wofür Sunderland bekannt sei, antwortete Xhaka lediglich: "Ein großartiger Klub." Auf die Nachfrage, mit wem er sich besonders freue, zusammenzuspielen, kam ein knappes "Mit allen."
Das erste Gespräch mit seinem neuen Trainer beschrieb er als "toll", die Fans seien "toll", und seine Familie sei "sehr aufgeregt". Besonders kurios: Als er gefragt wurde, was er mit dem "Stadium of Light" verbinde, sagte Xhaka "Feuer" – eine Antwort, die wohl auf die Bergarbeitertradition der Region anspielen sollte, aber eher ratlos wirkte.
In den sozialen Medien, insbesondere auf "X", wurde das Interview schnell zum Gesprächsthema. "Er hat ja überhaupt keine Ahnung, das ist ja nicht zu fassen", spottete ein Newcastle-Fan. Ein anderer schrieb scherzhaft: "Ich bin hier wegen ... des Geldes." Die Reaktionen zeigen, wie sehr Xhakas Auftritt polarisiert.
