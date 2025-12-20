ManCity setzt Siegesserie fort - Arsenal wieder vorne

Angeführt von Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City seinen Lauf fortgesetzt und den siebten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich gegen Kellerkind West Ham United 3:0 (2:0) durch und übernahm damit vorübergehend die Tabellenführung der Premier League.

Nur fünf Stunden später eroberte der FC Arsenal mit einem 1:0 (1:0) beim FC Everton Platz eins zurück.

Haaland erzielte seine Saisontore Nummer 18 und 19 im 17. Ligaspiel (5./69.) und legte das 2:0 für Tijjani Reijnders (38.) auf. Weil der Norweger zwischendurch aber auch mal eine große Chance vergab, musste er sich von den Gästefans anhören, er sei "nur ein schlechter Andy Carroll".

Haaland hatte im Etihad Stadium einen besonderen "Fan". Der ehemalige Hannoveraner und Nürnberger Torwart Samuel Sahin-Radlinger saß im Publikum und hatte ein Plakat dabei, auf dem er den Stürmer mit einem augenzwinkernden Text um sein Trikot bat. Er verwies auf Haalands Viererpack gegen ihn 2018 im Dress von Molde FK gegen Brann Bergen.