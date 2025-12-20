- Anzeige -
- Anzeige -
Premier League

ManCity setzt Siegesserie fort - Arsenal wieder vorne

Angeführt von Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City seinen Lauf fortgesetzt und den siebten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich gegen Kellerkind West Ham United 3:0 (2:0) durch und übernahm damit vorübergehend die Tabellenführung der Premier League.

Nur fünf Stunden später eroberte der FC Arsenal mit einem 1:0 (1:0) beim FC Everton Platz eins zurück.

Haaland erzielte seine Saisontore Nummer 18 und 19 im 17. Ligaspiel (5./69.) und legte das 2:0 für Tijjani Reijnders (38.) auf. Weil der Norweger zwischendurch aber auch mal eine große Chance vergab, musste er sich von den Gästefans anhören, er sei "nur ein schlechter Andy Carroll".

Haaland hatte im Etihad Stadium einen besonderen "Fan". Der ehemalige Hannoveraner und Nürnberger Torwart Samuel Sahin-Radlinger saß im Publikum und hatte ein Plakat dabei, auf dem er den Stürmer mit einem augenzwinkernden Text um sein Trikot bat. Er verwies auf Haalands Viererpack gegen ihn 2018 im Dress von Molde FK gegen Brann Bergen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Füllkrug vor Wechsel nach Mailand

Nationalspieler Niclas Füllkrug stand bei West Ham nicht im Kader. Der Stürmer steht angeblich vor einem Winterwechsel zur AC Mailand.

Viktor Györkeres brachte Arsenal - weiter ohne den verletzten Kai Havertz - mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung (27.). Jake O'Brien hatte den Ball nach einer Ecke von Declan Rice mit der Hand gespielt. Bei Everton kam in der Schlussphase der Ex-Freiburger Merlin Röhl.

- Anzeige -
Mehr News
Erster Doppelpack für Newcastle: Nick Woltemade (r.)
News

Doppelpack von Woltemade gegen Chelsea nicht genug

  • 20.12.2025
  • 15:34 Uhr
Football - FA Premier League - Liverpool FC v Brighton & Hove Albion FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, December 13, 2025: Liverpool s Florian Wirtz is challenged by Brighton & Hove Albion s Diego G...
News

Horror-Foul an Wirtz: VAR-Ärger in England

  • 19.12.2025
  • 10:52 Uhr
Pep Guardiola
News

Geht Pep Guardiola bereits im Sommer 2026?

  • 18.12.2025
  • 17:13 Uhr
imago images 1070391470
News

Fernandes enttäuscht von ManUtd: "Hätten mich gehen lassen"

  • 17.12.2025
  • 10:33 Uhr
Im Mai wurde Liverpool Meister
News

Amokfahrt bei Liverpools Meisterfeier: Gericht spricht Urteil

  • 16.12.2025
  • 16:04 Uhr
imago images 1070365817
News

"Schmerzt sehr" - Woltemade nach Eigentor untröstlich

  • 15.12.2025
  • 13:42 Uhr
Der Unruheherd von der Bank: Mohamed Salah
News

Salah mit Assist und Rekord: Liverpool schlägt Brighton

  • 13.12.2025
  • 19:34 Uhr
Doch kein Tor: Florian Wirtz
News

Marktwert-Update: Nächste Ohrfeige für Wirtz

  • 12.12.2025
  • 10:43 Uhr
Füllkrug soll bei Milan auf dem Zettel stehen
News

Bundesliga-Comeback? Zwei Teams wohl an Füllkrug dran

  • 11.12.2025
  • 10:18 Uhr
2248618637
News

Salah-Eskalation: Blitz-Abschied zu diesem Klub?

  • 09.12.2025
  • 13:25 Uhr