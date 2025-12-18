- Anzeige -
Premier league

Manchester City: Gerüchte um Guardiola-Abschied verdichten sich - Maresca als Nachfolger?

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 17:13 Uhr
  • ran.de

Pep Guardiola könnte laut "The Athletic" wohl für den Sommer 2026 seinen vorzeitigen Abgang bei Manchester City planen.

Die Saison 2025/26 könnte wohl die letzte von Trainer Pep Guardiola bei Manchester City sein.

Wie "The Athletic" berichtet, sollen sich die Anzeichen verdichten, dass sich der Katalane schon im Sommer 2026 von den Citizens verabschieden könnte, also ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende.

Eine finale Entscheidung soll dem Bericht nach jedoch erst vor kurz vor dem Ende der laufenden Saison fallen.

Das Wichtigste zur Premier League in Kürze

  • Der komplette Spielplan

  • Die aktuelle Tabelle

Dennoch dürften die Verantwortlichen bei ManCity schon für den Fall eines Guardiola-Abganges nach möglichen Nachfolgern Ausschau halten.

ManCity: Kommt Ex-Guardiola-Schützling Maresca?

Als heißer Kandidat, die Nachfolge von Guardiola bei den Citizens anzutreten, gilt wohl Enzo Maresca, der aktuell den FC Chelsea coacht. Demnach stehe der 45-jährige Italiener wohl auf der City-Liste weit oben.

Maresca wäre durchaus ein logischer Nachfolger von Guardiola. Maresca war in der Saison 2022/23 bereits Co-Trainer von Guardiola bei Manchester City, trainierte zuvor schon die Reservemannschaft des Klubs.

FIFA: Weltfußballerwahl lässt Fans toben - "ein absoluter Witz"

Allerdings würde Maresca wohl Ablöse kosten, immerhin läuft sein Vertrag bei Chelsea noch bis zum Sommer 2029 (plus Option auf eine weitere Saison).

