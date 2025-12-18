Pep Guardiola könnte laut "The Athletic" wohl für den Sommer 2026 seinen vorzeitigen Abgang bei Manchester City planen.

Die Saison 2025/26 könnte wohl die letzte von Trainer Pep Guardiola bei Manchester City sein.

Wie "The Athletic" berichtet, sollen sich die Anzeichen verdichten, dass sich der Katalane schon im Sommer 2026 von den Citizens verabschieden könnte, also ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende.

Eine finale Entscheidung soll dem Bericht nach jedoch erst vor kurz vor dem Ende der laufenden Saison fallen.