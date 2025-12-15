Nach seinem entscheidenden Eigentor im Derby gegen den AFC Sunderland zeigt sich Newcastle-Stürmer Nick Woltemade untröstlich. Das verdeutlicht der DFB-Nationalspieler auf Instagram.

Nick Woltemade war untröstlich. "Derbytage sind etwas Besonderes", schrieb der Fußball-Nationalspieler zu einem grau eingefärbten Foto auf Instagram, das ihn mit hängendem Kopf zeigt. "Diese Niederlage schmerzt sehr", ergänzte Woltemade und bedankte sich bei den "Geordies" für "all die aufmunternden Nachrichten".

Der 23-Jährige konnte jede einzelne gut gebrauchen. Das unglückliche Eigentor des Pechvogels von Newcastle United hatte das erste Tyne-Wear-Derby in der Premier League seit 2016 beim Erzrivalen AFC Sunderland (0:1) entschieden. Dass die Fans der "Black Cats" ihn bei seiner fast schon erlösenden Auswechslung (75.) mit Standing Ovations verhöhnten, vergrößerte den Schmerz noch.

"Nick Woltemade wurde bei seinem ersten Auftritt im Wear-Tyne-Derby zum Helden – allerdings für die FALSCHE Mannschaft", kommentierte die "Sun" spöttisch. Die "BBC" schrieb, Woltemades "größter Beitrag" zum Spiel sei leider im gegnerischen Strafraum erfolgt. Als einziger Profi neben dem früheren Hoffenheimer Demba Ba kommt ihm die zweifelhafte Ehre zu, in einem Tyne-Wear-Derby in der Premier League ins eigene Tor getroffen zu haben.