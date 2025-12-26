- Anzeige -
premier League

Havertz vor Comeback für Arsenal

Nationalspieler Kai Havertz steht vor seinem Comeback für den FC Arsenal. Wie Teammanager Mikel Arteta mitteilte, sei der Stürmer vor dem Sieg des Premier-League-Spitzenreiters gegen Crystal Palace im League Cup (8:7 i.E.) am 23. Dezember ins Training zurückgekehrt.

"Ich denke, es wird nur eine Frage von Tagen sein", sagte der Coach.

Der 26-Jährige war in der laufenden Saison lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP, seitdem fehlt er den Gunners. Schon in der Vorsaison hatte Havertz große Teile der Rückrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.

"Mal sehen, wie er darauf im nächsten Schritt reagiert. Er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben, ein Spieler, der dem Team eine andere Dimension gibt. Ich bin also sehr froh, dass er bald wieder dabei ist", sagte Arteta.

Arsenal trifft am Samstag (ab 16 Uhr im Liveticker) in der Liga auf Brighton and Hove Albion, ehe es am kommenden Dienstag (ab 21:15 Uhr im Liveticker) gegen Aston Villa geht.

Das Wichtigste zur Premier League in Kürze

  • Der 18. Spieltag im Überblick

  • Premier League: Die Tabelle

