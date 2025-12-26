Der tragische Tod von Diogo Jota im Juli überschattete die erfolgreiche Meistersaison 2024/2025 des FC Liverpool. Vor dem Weihnachtsfest äußerte sich jetzt LFC-Trainer Arne Slot zum Verlust des Portugiesen.

Diogo Jota spielte in der Premier League für den FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers - vor dem direkten Duell erinnerte Reds-Teammanager Arne Slot deshalb mit emotionalen Worten an den verstorbenen Portugiesen.

"Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal seit seinem tragischen Tod sein wird, dass Diogos englische Teams aufeinandertreffen", schrieb Slot vor der Partie in einer Botschaft an die Fans auf der Vereinsseite.

Der niederländische Coach des FC Liverpool betonte, dass er mit seinen Gedanken auch bei Jotas Familie sei. Es sei deren "erstes Weihnachtsfest ohne ihn". Es sei zwar "nicht meine Aufgabe, ihnen zu sagen, wo sie Trost suchen sollen — falls das überhaupt möglich ist —, aber ich kann nur hoffen, dass das Gefühl von Liebe und Zuneigung, das Diogo immer noch ausstrahlt, ihnen Trost spendet", führte Slot aus.