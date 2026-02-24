Fußball
Manchester United: Mit 113 km/h an Schule vorbei - Toptalent verliert Führerschein
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 10:26 Uhr
Leny Yoro gilt bei Manchester United als großes Abwehrtalent. Jetzt sorgte der 20-Jährige aber mit seinem Verhalten im Straßenverkehr für Aufsehen.
Innenverteidiger Leny Yoro von Manchester United verliert für sechs Monate seinen Führerschein, das berichtet die "BBC".
Der 20-Jährige war mit seinem Porsche Cayenne GTS (Wert ca. 195.000 Euro) mit 70 mph (113 km/h) im Vorort Withington von Manchester im August geblitzt worden. Dabei war er unter anderem an einer Schule vorbeigerast.
Laut Gerichtsunterlagen fuhr der Franzose fast zweieinhalbmal so schnell, wie es die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 mph (circa 50 km/h) zugelassen hätte.
Yoro plädierte auf schuldig und bekam eine Strafe von 666 Pfund (762 Euro) und musste 386 Pfund (442 Euro) an Opferzuschlagszahlungen zahlen. Das wurde am Samstag vor dem "Crewe Magistrates' Court" entschieden.
Premier League: Yoro kam als Toptransfer
Yoro wechselte zur Saison 2024/25 im Alter von 18 Jahren für 62 Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille zu United. Im Old Trafford konnte er bisher nicht nachhaltig überzeugen und kämpft seither um seinen Stammplatz. Im Auswärtsspiel beim FC Everton (1:0) am vergangenen Wochenende stand der Franzose das erste Mal unter dem neuen Coach Michael Carrick in der Startformation.
Carrick setzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Ruben Amorim vor allem auf eine Viererkette. Dadurch muss sich Yoro für Spielzeit häufig hinter Harry Maguire und Lisandro Martinez anstellen. Seit der Einstellung der United-Legende Mitte Januar konnten die "Red Devils" fünf von sechs Spielen gewinnen, unter anderem gegen Stadtrivale Manchester City und Tabellenführer Arsenal.
