Leny Yoro gilt bei Manchester United als großes Abwehrtalent. Jetzt sorgte der 20-Jährige aber mit seinem Verhalten im Straßenverkehr für Aufsehen.

Innenverteidiger Leny Yoro von Manchester United verliert für sechs Monate seinen Führerschein, das berichtet die "BBC".

Der 20-Jährige war mit seinem Porsche Cayenne GTS (Wert ca. 195.000 Euro) mit 70 mph (113 km/h) im Vorort Withington von Manchester im August geblitzt worden. Dabei war er unter anderem an einer Schule vorbeigerast.

Laut Gerichtsunterlagen fuhr der Franzose fast zweieinhalbmal so schnell, wie es die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 mph (circa 50 km/h) zugelassen hätte.

Yoro plädierte auf schuldig und bekam eine Strafe von 666 Pfund (762 Euro) und musste 386 Pfund (442 Euro) an Opferzuschlagszahlungen zahlen. Das wurde am Samstag vor dem "Crewe Magistrates' Court" entschieden.