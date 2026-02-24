- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Manchester United: Mit 113 km/h an Schule vorbei - Toptalent verliert Führerschein

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 10:26 Uhr
  • ran.de
Leny Yoro kam 2024 als absolutes Top-Talent ins Old Trafford
Leny Yoro kam 2024 als absolutes Top-Talent ins Old Trafford© IMAGO/Pro Sports Images

Leny Yoro gilt bei Manchester United als großes Abwehrtalent. Jetzt sorgte der 20-Jährige aber mit seinem Verhalten im Straßenverkehr für Aufsehen.

Innenverteidiger Leny Yoro von Manchester United verliert für sechs Monate seinen Führerschein, das berichtet die "BBC".

Der 20-Jährige war mit seinem Porsche Cayenne GTS (Wert ca. 195.000 Euro) mit 70 mph (113 km/h) im Vorort Withington von Manchester im August geblitzt worden. Dabei war er unter anderem an einer Schule vorbeigerast.

Laut Gerichtsunterlagen fuhr der Franzose fast zweieinhalbmal so schnell, wie es die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 mph (circa 50 km/h) zugelassen hätte.

Yoro plädierte auf schuldig und bekam eine Strafe von 666 Pfund (762 Euro) und musste 386 Pfund (442 Euro) an Opferzuschlagszahlungen zahlen. Das wurde am Samstag vor dem "Crewe Magistrates' Court" entschieden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Groß reagiert auf strittige Schiri-Leistung

- Anzeige -
- Anzeige -

Premier League: Yoro kam als Toptransfer

Yoro wechselte zur Saison 2024/25 im Alter von 18 Jahren für 62 Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille zu United. Im Old Trafford konnte er bisher nicht nachhaltig überzeugen und kämpft seither um seinen Stammplatz. Im Auswärtsspiel beim FC Everton (1:0) am vergangenen Wochenende stand der Franzose das erste Mal unter dem neuen Coach Michael Carrick in der Startformation.

Carrick setzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Ruben Amorim vor allem auf eine Viererkette. Dadurch muss sich Yoro für Spielzeit häufig hinter Harry Maguire und Lisandro Martinez anstellen. Seit der Einstellung der United-Legende Mitte Januar konnten die "Red Devils" fünf von sechs Spielen gewinnen, unter anderem gegen Stadtrivale Manchester City und Tabellenführer Arsenal.

Auch interessant: Tottenham-Fan verspottet Arsenal-Star Declan Rice mit Foto von Partnerin 

Mehr Premier League
Fofana (r.) ist einer von vier angegriffenen Spielern
News

Polizei ermittelt: Online-Rassismus gegen mehrere England-Stars

  • 23.02.2026
  • 17:03 Uhr
Declan Rice und Lauren Fryer
News

Mit Foto von Partnerin: Tottenham-Fan verspottet Arsenal-Star

  • 23.02.2026
  • 15:41 Uhr
imago images 1072291884
News

Doppelter Rückschlag für Arsenal

  • 12.02.2026
  • 23:56 Uhr
Florian Wirtz gegen Sunderland
News

Liverpool siegt - ManCity macht Druck auf Arsenal

  • 11.02.2026
  • 23:22 Uhr
Arsenal v Sunderland, Premier League Arsenal forward Kai Havertz (29) shoots at goal during the Premier League match between Arsenal and Sunderland at the Emirates Stadium, London, UK on 7 February...
News

Nächster Rückschlag? Havertz wohl erneut verletzt

  • 11.02.2026
  • 23:10 Uhr
Tottenham Hotspur Manager Thomas Frank Tottenham Hotspur v Newcastle United, Premier League, Football, Tottenham Hotspur Stadium, London, UK - 10 Feb 2026London Tottenham Hotspur Stadium United Kin...
News

Tottenham Hotspur trennen sich von Teammanager Frank

  • 11.02.2026
  • 11:57 Uhr
Manchester und West Ham lieferten sich ein enges Duell
News

Haare wachsen weiter: United verpasst erlösenden Sieg

  • 10.02.2026
  • 23:44 Uhr
Football - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United 4th February 2026 - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United - Manchester City mana...
News

City-Trainer Pep Guardiola vor dem Aus?

  • 06.02.2026
  • 11:08 Uhr
imago images 1072041630
News

City-Transferpolitik? Guardiola "traurig und verärgert"

  • 03.02.2026
  • 23:16 Uhr
Jérémy Jacquet (r.) im Duell mit Ousmane Dembélé
News

Liverpool: Abwehrtalent kommt für 69 Millionen Euro

  • 02.02.2026
  • 09:57 Uhr