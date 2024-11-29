- Anzeige -
Mourinho ein Kandidat

Niclas Füllkrug schon wieder weg? West Ham wohl vor Trainerwechsel

  • Veröffentlicht: 29.11.2024
  • 13:11 Uhr
  • Florian Puth

Bisher konnte Niclas Füllkrug bei West Ham United noch nicht überzeugen. Droht nun auch noch seinem Förderer das Aus?

Im Sommer wechselte Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund zu West Ham United. In England erlebte er einen holprigen Start. Bisher stand "Lücke" in drei Ligaspielen lediglich 66 Minuten auf dem Platz. Anschließend bremste ihn eine Achillessehnenverletzung. Auf seinen ersten Treffer im neuen Trikot muss er noch warten.

Nach seiner Rückkehr muss der 31-Jährige somit weiter um einen Stammplatz, der ihm bisher verwehrt blieb, kämpfen. Da kommt es zudem ungelegen, dass sich hartnäckige Gerüchte halten, West Ham könnte schon bald ihren Trainer wechseln.

Wie englische Medien, darunter "Footballinsider" berichten, steht Julen Lopetegui vor dem Aus. Es war auch der Spanier, der Füllkrug für eine Ablöse von 27 Millionen Euro nach England lotste.

Wie es in dem Artikel von "Footballinsider" weiter heißt, gilt Jose Mourinho als heißer Nachfolgekandidat. Dabei beziehen sie sich auf Aussagen von Mick Brown, der noch bis Sommer als Scout für die "Hammers" arbeitete.

  • Niclas Füllkrug vor Transfer: Rückkehr nach Deutschland rückt wohl näher

  • FIFA-Weltfußballer: Nächste Schlappe für Musiala

Demnach habe Mourinho starkes Interesse an einer Rückkehr in die Premier League. Aktuell trainiert der Portugiese den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. Wie "Caughtoffside" schreibt, wolle Mourinho bei einem möglichen Amtsantritt einige Veränderungen am Kader vornehmen.

Demnach müsse auch Füllkrug nach seinem enttäuschenden Beginn bereits wieder um seinen Platz im Kader bangen.

