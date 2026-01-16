Premier League - Crystal Palace: Oliver Glasner gibt Zukunfts-Entscheidung bekannt

Teammanager Oliver Glasner wird den englischen FA-Cup-Sieger Crystal Palace nach Saisonende verlassen.

Das gab der Österreicher am Freitag auf einer Pressekonferenz vor der Premier-League-Partie gegen den AFC Sunderland bekannt. "Ich habe dem Verein bereits vor Monaten mitgeteilt, dass ich eine neue Herausforderung möchte", sagte der 51-Jährige.

Demnach sei die Entscheidung bereits in der Länderspielpause im Oktober gefallen. Er habe sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Steve Parish "sehr lange unterhalten. Und ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde", sagte Glasner: "Wir waren uns damals einig, dass es das Beste ist, dies für uns zu behalten."

Palace befindet sich derzeit in einer Krise. Am Wochenende waren die Eagles blamabel beim Sechstligisten FC Macclesfield als Titelverteidiger aus dem FA-Cup ausgeschieden und warten seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg.

"Wir haben es drei Monate lang vertraulich behandelt. Aber jetzt ist es wichtig, Klarheit zu schaffen. Und wir hatten einen sehr vollen Terminkalender, deshalb wollten wir nicht darüber sprechen. Steve und ich wollen das Beste für Crystal Palace", sagte Glasner.