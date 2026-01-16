- Anzeige -
- Anzeige -
England

Premier League - Crystal Palace: Oliver Glasner gibt Zukunfts-Entscheidung bekannt

  • Aktualisiert: 16.01.2026
  • 16:06 Uhr
  • SID

Teammanager Oliver Glasner wird den englischen FA-Cup-Sieger Crystal Palace nach Saisonende verlassen.

Das gab der Österreicher am Freitag auf einer Pressekonferenz vor der Premier-League-Partie gegen den AFC Sunderland bekannt. "Ich habe dem Verein bereits vor Monaten mitgeteilt, dass ich eine neue Herausforderung möchte", sagte der 51-Jährige.

Demnach sei die Entscheidung bereits in der Länderspielpause im Oktober gefallen. Er habe sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Steve Parish "sehr lange unterhalten. Und ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde", sagte Glasner: "Wir waren uns damals einig, dass es das Beste ist, dies für uns zu behalten."

Palace befindet sich derzeit in einer Krise. Am Wochenende waren die Eagles blamabel beim Sechstligisten FC Macclesfield als Titelverteidiger aus dem FA-Cup ausgeschieden und warten seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg.

"Wir haben es drei Monate lang vertraulich behandelt. Aber jetzt ist es wichtig, Klarheit zu schaffen. Und wir hatten einen sehr vollen Terminkalender, deshalb wollten wir nicht darüber sprechen. Steve und ich wollen das Beste für Crystal Palace", sagte Glasner.

- Anzeige -
- Anzeige -

Oliver Glasner führte Crystal Palace zum ersten Titel

Der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt hatte Palace im Februar 2024 übernommen und im vergangenen Jahr zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt.

Im Finale des FA-Cups bezwang er mit seinem Team Manchester City mit 1:0, im August folgte der Titel im Community Shield (3:2 i.E. gegen Meister FC Liverpool).

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Vasilije Kostov Update
News

FC Bayern nimmt wohl Kontakt zu serbischem Juwel auf

  • 16.01.2026
  • 17:27 Uhr
Interimstrainer beim FCA: Manuel Baum
News

Baum appelliert an Augsburger "Fußballkultur"

  • 16.01.2026
  • 16:34 Uhr
Der Trainer vom SC Freiburg Julian Schuster
News

Schuster über alte Bekannte beim FCA: "Teil des Gegners"

  • 16.01.2026
  • 16:32 Uhr
imago images 1071155273
News

Schnitzel für jedes Tor: Gastwirt beschenkt Harry Kane

  • 16.01.2026
  • 16:17 Uhr
imago images 1067769400
News

"Richtig Feuer gegeben": Bayern-Star zum Rapport bei Kompany

  • 16.01.2026
  • 16:10 Uhr
Bayern-Leipzig
News

RB Leipzig vs. FC Bayern München live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • 16.01.2026
  • 16:08 Uhr
Im Training: Marc-André ter Stegen
News

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen vor Transfer zu Liga-Konkurrent

  • 16.01.2026
  • 15:49 Uhr
Pejcinovic wird dem VfL gegen Heidenheim fehlen
News

Wolfsburg ohne Torjäger Pejcinovic gegen Heidenheim

  • 16.01.2026
  • 15:37 Uhr
Mit 55 Jahren gestorben: Anouschka Bernhard
News

Trauer um Fußball-Europameisterin Bernhard

  • 16.01.2026
  • 15:35 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup live: Wo läuft das Finale Senegal - Marokko live im TV und Stream?

  • 16.01.2026
  • 15:22 Uhr