Manchester United: Thomas Tuchel offenbar ein Kandidat auf Traineramt - drei namhafte Konkurrenten
- Veröffentlicht: 14.01.2026
- 17:56 Uhr
- Chris Lugert
Bis Saisonende leitet Interimstrainer Michael Carrick die Geschicke bei Manchester United, im Sommer soll aber wohl eine große Lösung her. Auf dem Zettel steht offenbar auch Thomas Tuchel.
Das Projekt Ruben Amorim ist gescheitert, Manchester United sucht mal wieder einen neuen Trainer, der den Klub in eine bessere Zukunft führen soll. Bis Saisonende wird Ex-United-Profi Michael Carrick die Mannschaft führen und soll den Verantwortlichen außerdem die Zeit verschaffen, den richtigen Coach zu finden.
Wie die englische Zeitung "Mirror" berichtet, stehen vor allem vier Namen auf dem Zettel der Vereinsbosse. Einer davon sei demnach Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der aktuell die englische Nationalmannschaft trainiert. Tuchel kennt die Premier League auch aus erfolgreichen Jahren beim FC Chelsea bestens.
Zudem werden US-Nationalcoach Mauricio Pochettino, Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti und Luis Enrique, Erfolgscoach von Paris Saint-Germain, genannt. Favorit sei dem Bericht zufolge Enrique, was auch daran liege, dass er - im Gegensatz zum restlichen Trio - bei der WM im Sommer nicht im Einsatz ist.
Manchester United sucht Erfahrung
Grundsätzlich solle der neue United-Trainer über genug Erfahrung verfügen und mit Druck umgehen können. Alle vier Trainer waren bereits für europäische Großklubs tätig - die meisten sogar für mehrere - und feierten große Erfolge. Zukünftig will auch das tief gefallene United wieder um große Titel mitspielen.
Vor etwas mehr als einer Woche hatten sich die "Red Devils" von Amorim getrennt. Dem Portugiesen, der noch im November 2024 als großer Heilsbringer gekommen war, wurden die ausbleibenden sportlichen Ergebnisse zum Verhängnis. Nach 63 Spielen stand er bei einem schwachen Punkteschnitt von 1,43.
Außerdem hatte Amorim kurz vor seiner Entlassung die Vereinsführung von United scharf kritisiert. Er sei beim Verein, "um Manager von Manchester United zu sein - nicht, um nur der Coach zu sein", echauffierte sich der 40-Jährige.