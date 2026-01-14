Bis Saisonende leitet Interimstrainer Michael Carrick die Geschicke bei Manchester United, im Sommer soll aber wohl eine große Lösung her. Auf dem Zettel steht offenbar auch Thomas Tuchel.

Das Projekt Ruben Amorim ist gescheitert, Manchester United sucht mal wieder einen neuen Trainer, der den Klub in eine bessere Zukunft führen soll. Bis Saisonende wird Ex-United-Profi Michael Carrick die Mannschaft führen und soll den Verantwortlichen außerdem die Zeit verschaffen, den richtigen Coach zu finden.

Wie die englische Zeitung "Mirror" berichtet, stehen vor allem vier Namen auf dem Zettel der Vereinsbosse. Einer davon sei demnach Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der aktuell die englische Nationalmannschaft trainiert. Tuchel kennt die Premier League auch aus erfolgreichen Jahren beim FC Chelsea bestens.

Zudem werden US-Nationalcoach Mauricio Pochettino, Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti und Luis Enrique, Erfolgscoach von Paris Saint-Germain, genannt. Favorit sei dem Bericht zufolge Enrique, was auch daran liege, dass er - im Gegensatz zum restlichen Trio - bei der WM im Sommer nicht im Einsatz ist.